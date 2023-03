Lazio, Immobile si congratula col nuovo bomber della Viareggio Cup

Ciro Immobile ha incoronato il suo erede. L'attaccante della Lazio, attraverso un videomessaggio, ha voluto congratularsi con Andrea Mazia, attaccante della Primavera del Bologna che giovedì scorso lo ha superato in vetta alla classifica dei cannonieri all time della Viareggio Cup: "Ciao Andrea, ho visto il tuo record e sono felice per te - le parole del bomber azzurro -. Spero di portarti bene. Ti auguro una carriera felice e piena di successi". Mazia, classe 2004, ha messo a referto 3 gol nell'ultima edizione del torneo, salendo a quota 15 in totale (l'anno scorso ne siglò ben 12), uno in più di quelli segnati da Ciro con la maglia della Juventus tra il 2008 e il 2010.