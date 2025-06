Lazio, Lotito tuona: "Blocco del mercato ingiusto, il club è sano"

Il mercato della Lazio in entrata è bloccato per via del non rispetto dei tre parametri della regola Noif (indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato) che controlla i bilanci delle società sportive e per questo Sarri, che ha confermato di rimanere nonostante i rumors sui suoi malumori per la situazione, non ha ancora ricevuto i rinforzi che avrebbe voluto. Dopo il chiarimento col tecnico, tra spiegazioni e scuse, il patron biancoceleste Claudio Lotito ha voluto chiarire ai taccuini de Il Messaggero la posizione del club, esprimendo tutto il suo disappunto per una situazione che ritiene ingiusta: "La norma, così com’è, non può andare avanti. Non riflette la reale situazione del club, quindi è ingiusto che ci venga impedito di operare".