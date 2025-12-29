Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
lazio
HomeMercatoVideoFotoRosa
LAZIO

Lazio: forte disappunto con la Lega di A e il presidente Simonelli dopo la mail sui torti arbitrali

Il club biancoceleste ritiene di non aver portato nessun attacco all'onorabilità della classe arbitrale

29 Dic 2025 - 21:29

Dopo la pec nella quale si chiedeva l'intervento della Lega Serie A per gli errori arbitrali e la risposta del numero della Lega stessa, Ezio Maria Simonelli, che aveva chiarito come serve rispetto per gli arbitri, da fonti vicine alla Lazio filtra "forte disappunto", condiviso anche dal presidente Claudio Lotito. La lettera inviata dalla società, infatti, viene ritenuta chiara sia nel contenuto che nel tono, sottolineando come in nessun passaggio la Lazio abbia mai attaccato, screditato o messo in discussione l'onorabilità della classe arbitrale. Né tantomeno siano mai stati evocati complotti o disegni di alcun tipo.

Leggi anche
lotito

Lazio sul piede di guerra con la Lega: inviata una pec di protesta contro i torti arbitrali

L'accento, infatti, è posto sulla mancanza di uniformità applicativa e sulla disomogeneità di alcune decisioni, con effetti evidenti sulla regolarità del sistema. Una preoccupazione che riguarda più club e che si è manifestata anche in contesti recenti e internazionali, come quanto accaduto durante la Supercoppa in Arabia Saudita. Per questo viene considerato riduttivo liquidare il problema come una semplice percezione di parte.

Leggi anche

Rabbia Lazio per il gol di Davis: "Chiediamo rispetto, errori sempre a nostro sfavore"

Negli ambienti biancocelesti, poi, non è stato apprezzato il fatto che, a una richiesta formale e argomentata, sia stata data una risposta pubblica ritenuta poco coerente con il ruolo istituzionale del presidente della Lega, chiamato a rappresentare l'equilibrio e la tenuta complessiva del sistema, e non una singola componente dello stesso. La sensazione, secondo le fonti stesse, è che il sistema stia progressivamente perdendo credibilità, soprattutto in un contesto in cui sono in gioco interessi sportivi ed economici di enorme rilevanza, che coinvolgono società quotate, investimenti milionari e il posizionamento internazionale del campionato. Qualora questa dovesse essere la linea, quindi, la Lazio valuterà con responsabilità altre sedi istituzionali nelle quali rappresentare istanze ritenute evidenti, documentabili e tutt'altro che isolate.

lazio
lotito
var
lega serie a

Ultimi video

02:10
Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

02:24
CLIP MN OK ORAZIO ACCOMANDO SU ALTRO MERCATO 29/12 SRV

Calciomercato, le ultimissime su Raspadori, Palestra e Mastantuono

01:33
SRV RULLO, DA YILDIZ A KILICSOY: RIVOLUZIONE TURCA 29/12 (MUSICATO) SRV

Da Yildiz a Kilicsoy: la "rivoluzione turca" sogna il mondiale

01:38
CLIP MN OK ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS E MILAN 29/12 SRV

Calciomercato: Perin torna al Genoa, per Maignan ottimismo sul rinnovo

01:18
MCH BARCELLONA, ALLENAMENTO APERTO MCH

Barcellona: allenamento aperto. Caccia ad autografi e selfie

00:57
MCH AL SHAAD MANCINI MCH

L'Al Sadd di Mancini batte l'Al-Shamal con una tripletta di Rafa Mujica

01:57
SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

01:32
SRV RULLO JUVENTUS, LA "SVEGLIA" DI SPALLETTI 29/12 SRV

Juventus, la "sveglia" di Spalletti: parole forti e decisive

01:53
SRV RULLO MILAN, PULISIC "L'ATTACCANTE PERFETTO" 29/12 SRV

Milan, Pulisic è l'attaccante perfetto: non sbaglia mai

01:46
Rullo Lautaro Hojlund OK OK

Lautaro-Hojlund, gol da scudetto: i più forti in Serie A

01:47
SRV RULLO INTER NUMERI DA... CAPOLISTA 29/12 SRV (MUSICATO)

Inter, numeri da capolista: il confronto Chivu-Inzaghi

01:21
Doppietta per Ronaldo

Doppietta per Ronaldo

01:45
Stasera Roma-Genoa

Stasera Roma-Genoa

02:01
Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

03:10
Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

02:10
Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

I più visti di Lazio

Rabbia Lazio per il gol di Davis: "Chiediamo rispetto, errori sempre a nostro sfavore"

lotito

Lazio sul piede di guerra con la Lega: inviata una pec di protesta contro i torti arbitrali

Furia Vavro: l'ex Lazio perde la testa e affronta un tifoso. "Ha insultato mia madre"

Luis Alberto: "Ho litigato con Lotito, non ci parliamo più. Alla Lazio volevo smettere dopo 3 mesi"

Alla Juve basta Bremer, Lazio battuta 1-0: ora l'Inter in semifinale

Zaccagni-Felipe Anderson, Lazio da Champions: Sarri batte la Dea e l'aggancia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:26
Vigor Senigallia - Maceratese, divieto di vendita biglietti a tifosi ospiti
20:07
Pescara, ritiro a Campo di Giove per i prossimi cinque anni
19:55
Infantino: "Fifa studia Var più tecnologico e nuova regola fuorigioco"
19:35
Cagliari, operazione al ginocchio per Folorunsho
Ronald Araujo
18:36
Barcellona, Araujo torna in gruppo dopo lo stop per problemi di salute mentale