Serie A, Cagliari-Lazio 0-0: espulso Mina, Sarri non sfonda

Il sabato della ventiseiesima giornata di Serie A si chiude senza gol: finisce 0-0 Cagliari-Lazio all'Unipol Domus.
Sarri non riesce a sfondare, con i sardi che nel finale resistono in inferiorità numerica: Mina, già ammonito, atterra Noslin quasi sulla linea dell'area di rigore e rimedia il secondo giallo. I biancocelesti, però, non trovano il gol vittoria per provare a restare in corsa per l'Europa.
Caprile para tutto, annullato un gol a Palestra per fuorigioco. Un punto per Pisacane, che sale a 29 punti e guadagna una lunghezza sul Lecce battuto dall'Inter: è a +8 sulla zona retrocessione in attesa di Fiorentina-Pisa.
IL TABELLINO
CAGLIARI-LAZIO 0-0
Cagliari (3-5-2): Caprile 7; Zé Pedro 6, Mina 5, Dossena 6; Palestra 6,5, Adopo 6, Mazzitelli 6 (42' Idrissi 6), Sulemana 5,5, Obert 6; Kilicsoy 5,5 (43' st Zappa sv), Esposito 5,5 (28' st Trepy 6). A disp.: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Raterink, Albarracin, Liteta, Pavoletti, Mendy. All.: Pisacane 6
Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5,5, Romagnoli 6, Provstgaard 5,5, Pellegrini 5,5 (27' st Tavares 6,5); Belayhane 6, Rovella 6 (15' st Cataldi 6,5), Taylor 5,5; Isaksen 5,5 (15' st Cancellieri 6), Maldini 6 (27' st Ratkov 5,5), Zaccagni 6 (40' st Noslin 6,5). A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Dele-Bashiru, Dia, Hysaj, Przyborek. All.: Sarri 6
Arbitro: Rapuano
Ammoniti: Mina (C), Pellegrini (L), Pedro (C), Provstgaard (L)
Espulsi: al 40' st Mina (C) per somma di ammonizioni
LE STATISTICHE
Cagliari e Lazio hanno pareggiato per 0-0 una sfida di Serie A per la prima volta dal 19 marzo 2017, anche in quella circostanza coi rossoblù in casa.
La Lazio ha pareggiato tre gare esterne di fila in un singolo campionato di Serie A per la prima volta da gennaio-marzo 2016 (sei in quel caso con Stefano Pioli in panchina).
La Lazio (2V, 4N) è rimasta imbattuta per almeno sei gare esterne di fila in Serie A per la prima volta da gennaio-aprile 2023 anche in quel caso con Maurizio Sarri in panchina (sette – 5V, 2N).
Nessuna squadra ha pareggiato più partite per 0-0 rispetto alla Lazio nella Serie A in corso (cinque, come Cremonese, Parma ed Hellas Verona).
Il Cagliari ha pareggiato per 0-0 un match casalingo di Serie A per la prima volta dal 18 agosto 2024 contro la Roma.
Solo Inter (14) e Como (13) hanno ottenuto più clean sheet rispetto alla Lazio (12) nella Serie A in corso.
Il Cagliari non ha trovato la rete per tre gare di fila in Serie A per la prima volta da agosto-settembre 2024 (tre anche in quel caso).
Il Cagliari ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro gare casalinghe di Serie A, tante volte quante nelle 12 precedenti.
Solo il Lecce (14) ha chiuso più gare senza segnare rispetto alla Lazio (13, come l’Hellas Verona) nella Serie A in corso.
La Lazio è la squadra che ha chiuso più primi tempi disputati in trasferta senza subire reti nei cinque maggiori campionati europei in corso (12).
Tutti gli ultimi tre cartellini rossi ricevuti dal Cagliari in Serie A sono arrivati contro la Lazio, prima di oggi i due precedenti il 4 novembre 2024 (Yerry Mina e Michel Adopo).
Seconda espulsione per Yerry Mina in Serie A, anche la precedente era arrivata contro la Lazio, il 4 novembre 2024.