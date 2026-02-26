Parma, Cuesta: "Siamo un gruppo compatto e concentrato sul Cagliari"

26 Feb 2026 - 13:57

"Questa settimana ho visto una squadra concentrata sulla partita di domani. Dobbiamo pensare a noi e al nostro processo di crescita. Rispetto a Milano rientra Circati, mentre Suzuki rientrerà tra i convocati. È stato fuori molto tempo e valuteremo giorno dopo giorno il suo impiego". Così l'allenatore del Parma Carlos Cuesta durante la conferenza di presentazione della ventisettesima giornata della Serie A Enilive contro il Cagliari. "Abbiamo analizzato l'ultima partita e abbiamo fatto quello che facciamo sempre: studiato le cose fatte bene e meno bene. Sappiamo che c'è ancora tanto da fare e i ragazzi lo sanno. I ragazzi sono concentrati e convinti a ogni allenamento. Pensiamo a dare continuità al processo di crescita, ogni partita la approcciamo con la fiducia e l'ambizione di poter fare punti. I risultati che otteniamo dipendono soprattutto dalle nostre prestazioni", ha aggiunto. 

Capitolo avversario. "Il Cagliari è un'ottima squadra, sarà una partita difficile e dovremo essere bravi a capire i momenti e sfruttare al massimo le opportunità che avremo. Pisacane? L'ho incontrato poche volte, ma mi è sembrato una persona straordinaria e con un grande cuore. Ma lo sta dimostrando sul campo, non sono di certo io a doverlo giudicare per come lavora", ha detto Cuesta che ripone grande fiducia nel gruppo. "Siamo consapevoli dell'importanza di ogni minuto delle partite, siamo competitivi in tutti i ruoli e ho sempre grande fiducia nei calciatori. Siamo un gruppo compatto e hanno tutti chiaro l'obiettivo della stagione", ha detto. Capitolo singoli. "Strefezza? È versatile, contro il Verona ha giocato in un modo, a Milano in un altro. È un giocatore che in fase offensiva può essere decisivo in tantissime posizioni. Anche Keita sta facendo un processo di crescita importante, è cresciuto molto su tanti aspetti ma ha ancora margini di miglioramento. Può fare ruoli diversi in mezzoì al campo con ottimi risultati", ha detto Cuesta. "Frigan? Sta facendo ancora lavoro individuale, dovremo avere ancora un po' di pazienza per rivederlo in gruppo.Dobbiamo avere standard alti, riuscire a fare punti, migliorare il nostro a 360 gradi ed essere focalizzati su solo quello che è sotto il nostro controllo", ha concluso.

Ultimi video

01:16
DICH ITALIANO PRE EUROPA LEAGUE 25/2 DICH

Italiano: "Massima attenzione, ormai sappiamo cosa possono fare…"

02:19
Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

01:36
Inter, Thuram non gira

Inter, ma dov'è finito il vero Marcus Thuram? I numeri della crisi

01:29
Domenica Cremonese-Milan

Domenica Cremonese-Milan

01:50
Lukaku, solo 41 minuti

Lukaku, solo 41 minuti

01:40
La metamorfosi del Gasp

La metamorfosi del Gasp

02:10
I due volti di Chivu

I due volti di Chivu

01:44
Osimhen e Spalletti

Osimhen e Spalletti

01:32
Juventus-Galatasaray, i promossi e bocciati

Juventus-Galatasaray, i promossi e bocciati

02:17
Callegari: "Ecco i 3 momenti chiave dell'eliminazione della Juventus"

Callegari: "Ecco i 3 momenti chiave dell'eliminazione della Juventus"

02:03
Atalanta-Borussia Dortmund, i promossi e bocciati

Atalanta-Borussia Dortmund, i promossi e bocciati

00:35
DICH CESARI SU ESPULSIONE KELLY 26/2 DICH

Cesari senza mezze misure sull'espulsione di Kelly: "Una follia!"

02:54
DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

01:01
DICH PALLADINO POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Palladino: "Una serata che resterà nella storia, Bergamo merita questa soddisfazione"

00:42
DICH SAMARDZIC POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Samardzic: "Il rigore l'ho battuto come volevo, il loro portiere è molto forte, è andata bene"

01:16
DICH ITALIANO PRE EUROPA LEAGUE 25/2 DICH

Italiano: "Massima attenzione, ormai sappiamo cosa possono fare…"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU 1 SU VERGOGNA E GIORNALISTA NORVEGESE PRE BODO 23/02 ok SRV

Chivu contro il giornalista norvegese: "Ah, dice questa cosa e ride pure, complimenti…"

DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

DICH OSIMHEN SU VENIRE ALLA JUVENTUS (VIGILIA) 25/02 SRV

La bomba di Osimhen: "Io alla Juve? Un privilegio, volevo già venirci, vediamo"

Osimhen e la Juventus

Osimhen e la Juventus

DICH CHIVU DA CONFERENZA 24/2 DICH

Chivu: "C'è amarezza, abbiamo perso lucidità e abbiamo fatto l'errore"

DICH CHIVU INTERROMPE GIORNALISTA POST BODO 25/02 SRV

Chivu ferma subito il giornalista: "Bodo inferiore in teoria? Mah…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:39
Salernitana, Cosmi: "Chi pensa a un allenatore vecchio si sbaglia"
14:19
Real Madrid, le ultime su Mbappé: ancora in dubbio per il Getafe
13:57
Parma, Cuesta: "Siamo un gruppo compatto e concentrato sul Cagliari"
13:52
Juve, il cruccio di Thuram e le lacrime in panchina "Dovevo fare gol"
13:15
Nazionale, oggi Gattuso in visita al Cagliari: gli osservati speciali