Real Madrid, le ultime su Mbappé: ancora in dubbio per il Getafe

Mbappé, capocannoniere del campionato con 23 gol, ha saltato la vittoria per 2-1 di mercoledì contro il Benfica, che ha portato la sua squadra agli ottavi di finale di Champions League. Ma era in campo a Pamplona lo scorso fine settimana quando l'Osasuna ha battuto il Real Madrid per 2-1. Quella sconfitta ha permesso al Barcellona di recuperare un punto di vantaggio sui rivali dopo 25 giornate.