Real Madrid, le ultime su Mbappé: ancora in dubbio per il Getafe
Il Real Madrid cercherà di riprendersi dalla clamorosa sconfitta in Liga che gli è costata la vetta della classifica, quando lunedì ospiterà il Getafe. I Blancos, però, rischiano di dover fare a meno ancora di Kylian Mbappé, costretto a uno stop a causa di un fastidioso infortunio al ginocchio.
Il Barcellona, nel frattempo, affronterà una partita difficile contro il Villarreal questo fine settimana, pochi giorni prima di tentare una grande rimonta e mantenere viva la difesa del titolo di Coppa del Re.
Mbappé, capocannoniere del campionato con 23 gol, ha saltato la vittoria per 2-1 di mercoledì contro il Benfica, che ha portato la sua squadra agli ottavi di finale di Champions League. Ma era in campo a Pamplona lo scorso fine settimana quando l'Osasuna ha battuto il Real Madrid per 2-1. Quella sconfitta ha permesso al Barcellona di recuperare un punto di vantaggio sui rivali dopo 25 giornate.