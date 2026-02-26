Salernitana, Cosmi: "Chi pensa a un allenatore vecchio si sbaglia"

A chi lo considerava "bollito" e "vecchio", Serse Cosmi ha risposto mostrando la fame e la determinazione dei giorni migliori. La chiamata della Salernitana, a quattro anni dall'ultima esperienza in panchina, ha risvegliato nel 68enne umbro quelle sensazioni vissute per una vita. E lui oggi si è presentato, anzi ripresentato. "Quando il direttore mi ha chiamato, ho sentito subito una scarica di adrenalina. Noi allenatori siamo un po' malati di calcio, ci sembra di poterne fare a meno ma non è possibile", ha ammesso il neo tecnico dei campani che si è paragonato a un "cavallo di razza" destinato "a morire in pista".