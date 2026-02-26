Genoa, De Rossi: "Con l'Inter non rassegniamoci alla mediocrità". Norton-Cuffy a rischio

La vittoria sul Torino nell'ultimo turno permette al Genoa di sfidare l'Inter sabato prossimo al Meazza con il giusto entusiasmo. Ma per De Rossi non si deve parlare di leggerezza in vista di questa gara. "Ho chiesto leggerezza alla squadra quando il clima era pesante dopo aver perso tre partite di fila e poi sfidato il Pisa. Lì fai quattro partite e un punto anche se hai giocato bene ed è lì che deve uscire fuori la leggerezza che non vuol dire menefreghismo, ma togliere pressione sulle spalle dei giocatori. Per questo qui chiedo proprio di non rassegnarsi alla mediocrità". Frase che De Rossi spiega: "Mediocrità è accettare quello che tutti pensano sia giusto: vinci col Torino, poi vai a Milano con l'Inter e perdi. Questo discorso non mi sta bene. Poi il calcio è calcio e se loro giocheranno al cento per cento e noi anche probabilmente vinceranno loro perché sono più forti. Ma la leggerezza non esiste soprattutto in questa condizione di classifica e soprattutto con questa maglia addosso". Il Genoa sfiderà un'Inter reduce dall'eliminazione di Champions League con il Bodo. "Rimangono una squadra forte e motivata e penso che alla fine per loro cambi poco. Parliamo di una squadra che sta vincendo sempre in campionato. Hanno diversi obiettivi, uno è saltato, l'altro rimane vivo e alla portata. Forse è ancora più pericoloso l'orgoglio ferito dei campioni, perché di campioni si parla, e penso vorranno cancellare proprio l'eliminazione dalla Champions". Un Grifone con ancora qualche dubbio, Otoa e Norton-Cuffy i giocatori non al meglio (il difensore alle prese con una distorsione alla caviglia, ma senza lesioni, che è però in miglioramento, l'esterno ha riportato un fastidio al flessore contro il Torino ma il suo recupero per la gara di sabato appare più difficile rispetto al compagno), che ha studiato bene gli avversari, specialisti sulle palle alte. "I loro numeri sulle palle inattive li abbiamo ben chiari-ha sottolineato De Rossi -. Siamo stati molto attenti contro Parma e Cremonese e poi oggi ne abbiamo parlato per una mezz'oretta. L'Inter ha grandi saltatori e che mette la palla in mezzo. Siamo consapevoli di sfidare la squadra più forte del campionato. Noi possiamo solo fare questo: preparci al meglio sui loro fondamentali e non allontanarci troppo da quello che è buono per fargli male".