Lazio sul piede di guerra con la Lega: inviata lettera di protesta contro i torti arbitrali

La Lazio non ci sta e, dopo il contestato episodio di Udine con la rete di Davis convalidata nonostante il tocco di mano del giocatore bianconero, va all'attacco. La società biancoceleste, infatti, ha inviato una pec, indirizzata al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, e ai consiglieri Giuseppe Marotta, Stefano Campoccia e Giorgio Chiellini, per chiedere che vengano assunte iniziative concrete affinché non si ripetano più episodi arbitrali e valutazioni Var incoerenti, disomogenee e determinanti, che stanno producendo un pregiudizio sportivo evidente ai danni del club, minando al contempo la credibilità dell'intero sistema e generando rilevanti danni economici.