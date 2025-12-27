Logo SportMediaset

IL COMUNICATO

Rabbia Lazio per il gol di Davis: "Chiediamo rispetto, errori sempre a nostro sfavore"

Comunicato del club dopo il pareggio di Udine e bocche cucite

di Antonella Pelosi
27 Dic 2025 - 21:09
"Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere". Così la Lazio in un comunicato subito dopo il pareggio di Udine. I biancocelesti contestano la rete di Davis al 95', che ha regalato l'1-1 ai friulani, per un tocco di braccio dello stesso attaccante qualche secondo prima della rete, assegnata dall'arbitro Colombo e convalidata dal Var. "La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto", si legge ancora. La Lazio resta in silenzio e risponde così. "Se ho toccato con la mano prima del gol? Non ricordo bene, è successo tutto molto in fretta. Sicuramente l'ho toccata con l'esterno e poi forse è andata sulla mano ma è stato tutto molto veloce", le parole di Davis a Dazn dopo la gara.

Davis beffa la Lazio: l'Udinese agguanta il pareggio al 95'

