Rebus Marcus Thuram: i numeri della crisi e il lungo digiuno del "Tikus" nerazzurro

Impreciso e poco incisivo: ma dove è finito il Marcus Thuram dei bei tempi? Facciamo un passo indietro. Dal suo arrivo all'Inter, giugno 2023, il primogenito di Lilian ha incantato per la sintonia subito instaurata con Lautaro Martinez e una dimestichezza sotto porta da specialista. Prima stagione subito in doppia cifra in campionato (13 gol) con altrettanti assist vincenti e una rete in Champions e in Supercoppa Italiana. Preludio di un bis che lo scorso anno vede aumentare il bottino in Serie A di una rete (14) e di ben 3 nella coppa più prestigiosa. Fin qui tutto bene.