Juve, il cruccio di Thuram e le lacrime in panchina "Dovevo fare gol"

Juventus-Galatasaray ha lasciato un'eredità pesante nel cuore e nella testa di Khephren Thuram. Quando Luciano Spalletti, al 77', ha deciso di sostituirlo, il francese non è riuscito a perdonarsi quell'occasione avuta poco prima a tu per tu con il portiere avversario, un errore che ha contribuito all'eliminazione dei bianconeri dalla Champions. Prime Video ha mostrato come Thuram si sia lasciato andare a un pianto dirotto, nascondendo il volto tra le mani mentre ripeteva ossessivamente un mantra carico di frustrazione: "Dovevo fare gol, dovevo fare gol".