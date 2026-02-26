Juve, il cruccio di Thuram e le lacrime in panchina "Dovevo fare gol"

Khéphren Thuram scoppia in pianto dopo la sostituzione in Juventus-Galatasaray. Il video del suo mantra: "Dovevo fare gol"

26 Feb 2026 - 13:52
© Da video

© Da video

Juventus-Galatasaray ha lasciato un'eredità pesante nel cuore e nella testa di Khephren Thuram. Quando Luciano Spalletti, al 77', ha deciso di sostituirlo, il francese non è riuscito a perdonarsi quell'occasione avuta poco prima a tu per tu con il portiere avversario, un errore che ha contribuito all'eliminazione dei bianconeri dalla Champions. Prime Video ha mostrato come Thuram si sia lasciato andare a un pianto dirotto, nascondendo il volto tra le mani mentre ripeteva ossessivamente un mantra carico di frustrazione: "Dovevo fare gol, dovevo fare gol".

videovideo

Ultimi video

01:16
DICH ITALIANO PRE EUROPA LEAGUE 25/2 DICH

Italiano: "Massima attenzione, ormai sappiamo cosa possono fare…"

02:19
Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

01:36
Inter, Thuram non gira

Inter, ma dov'è finito il vero Marcus Thuram? I numeri della crisi

01:29
Domenica Cremonese-Milan

Domenica Cremonese-Milan

01:50
Lukaku, solo 41 minuti

Lukaku, solo 41 minuti

01:40
La metamorfosi del Gasp

La metamorfosi del Gasp

02:10
I due volti di Chivu

I due volti di Chivu

01:44
Osimhen e Spalletti

Osimhen e Spalletti

01:32
Juventus-Galatasaray, i promossi e bocciati

Juventus-Galatasaray, i promossi e bocciati

02:17
Callegari: "Ecco i 3 momenti chiave dell'eliminazione della Juventus"

Callegari: "Ecco i 3 momenti chiave dell'eliminazione della Juventus"

02:03
Atalanta-Borussia Dortmund, i promossi e bocciati

Atalanta-Borussia Dortmund, i promossi e bocciati

00:35
DICH CESARI SU ESPULSIONE KELLY 26/2 DICH

Cesari senza mezze misure sull'espulsione di Kelly: "Una follia!"

02:54
DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

01:01
DICH PALLADINO POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Palladino: "Una serata che resterà nella storia, Bergamo merita questa soddisfazione"

00:42
DICH SAMARDZIC POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Samardzic: "Il rigore l'ho battuto come volevo, il loro portiere è molto forte, è andata bene"

01:16
DICH ITALIANO PRE EUROPA LEAGUE 25/2 DICH

Italiano: "Massima attenzione, ormai sappiamo cosa possono fare…"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU 1 SU VERGOGNA E GIORNALISTA NORVEGESE PRE BODO 23/02 ok SRV

Chivu contro il giornalista norvegese: "Ah, dice questa cosa e ride pure, complimenti…"

DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

DICH OSIMHEN SU VENIRE ALLA JUVENTUS (VIGILIA) 25/02 SRV

La bomba di Osimhen: "Io alla Juve? Un privilegio, volevo già venirci, vediamo"

Osimhen e la Juventus

Osimhen e la Juventus

DICH CHIVU DA CONFERENZA 24/2 DICH

Chivu: "C'è amarezza, abbiamo perso lucidità e abbiamo fatto l'errore"

DICH CHIVU INTERROMPE GIORNALISTA POST BODO 25/02 SRV

Chivu ferma subito il giornalista: "Bodo inferiore in teoria? Mah…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:39
Salernitana, Cosmi: "Chi pensa a un allenatore vecchio si sbaglia"
14:19
Real Madrid, le ultime su Mbappé: ancora in dubbio per il Getafe
13:57
Parma, Cuesta: "Siamo un gruppo compatto e concentrato sul Cagliari"
13:52
Juve, il cruccio di Thuram e le lacrime in panchina "Dovevo fare gol"
13:15
Nazionale, oggi Gattuso in visita al Cagliari: gli osservati speciali