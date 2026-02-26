Cesari senza mezze misure sull'espulsione di Kelly: "Una follia!"

Graziano Cesari commenta l'espulsione di Lloyd Kelly in Juventus-Galatasaray: "Il rosso diretto è una pura follia. Quella del Var Kwiatkowski sull'arbitro Pinheiro è un'ingerenza contro il regolamento del calcio e il buon senso. Il difensore bianconero salta e gioca il pallone con la testa, poi deve tornare verso terra. Dove sarebbe l'attitudine di mettere in pericolo l'incolumità dell'avversario?".