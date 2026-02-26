champions league

Cesari senza mezze misure sull'espulsione di Kelly: "Una follia!"

L'analisi di Graziano Cesari dell'episodio che ha fatto arrabbiare la Juventus: l'espulsione di Kelly contro il Galatasaray in Champions League

26 Feb 2026 - 11:02
Graziano Cesari commenta l'espulsione di Lloyd Kelly in Juventus-Galatasaray: "Il rosso diretto è una pura follia. Quella del Var Kwiatkowski sull'arbitro Pinheiro è un'ingerenza contro il regolamento del calcio e il buon senso. Il difensore bianconero salta e gioca il pallone con la testa, poi deve tornare verso terra. Dove sarebbe l'attitudine di mettere in pericolo l'incolumità dell'avversario?".

Osimhen e la Juventus

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

Palladino: "Una serata che resterà nella storia, Bergamo merita questa soddisfazione"

Samardzic: "Il rigore l'ho battuto come volevo, il loro portiere è molto forte, è andata bene"

Italiano: "Massima attenzione, ormai sappiamo cosa possono fare…"

Piccoli rilancia la Fiorentina in Europa: "Noi vogliamo la Coppa!"

Vanoli e la Conference League: "Esame di maturità, voglio la mentalità giusta"

Callegari: "Inter provinciale e senza il sacro fuoco"

La Juve rimonta? Tifosi divisi: "Vinciamo 4-0, però…"

Callegari: "Atalanta e Juve rimontano se…"

Le ultime sulla formazione della Juve

Juve, tutto in una sera

"Chance? Poche, ma..."

Lo Stadium aspetta Yldiz

Osimhen e la Juventus

Il mistero del rosso a Kelly: perché il Var ha cambiato il secondo giallo in rosso

La scossa di Spalletti alla Juve: cuore e futuro, cosa ha detto ieri alla squadra

Juve: Yildiz e Bremer prima a parte poi in gruppo

Buffon: "Di Gregorio? Un turno di riposo non sarebbe una bocciatura. Mi rivedo in Carnesecchi"