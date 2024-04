Lazio, la Ferrari di Hysaj in fiamme col terzino dentro

Grande paura per Elseid Hysaj e il suocero: il difensore della Lazio e il padre della moglie sono dovuti scappare dalla Ferrari (di proprietà del giocatore) in fiamme, per fortuna senza riportare conseguenze fisiche. Secondo quanto scritto dal Messaggero, Hysaj e il suocero sono rimasti bloccati nella vettura in fiamme con la moglie dell'albanese all'esterno impossibilitata ad aiutare i due a uscire. Poi la situazione si è sbloccata e i protagonisti sono riusciti a fuoriuscire dall'auto (del valore di 160.000 euro), nel frattempo bruciata.