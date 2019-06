Calcioscommese in Spagna, Immobile: "Sciacquatevi la bocca prima di parlare dell'uomo"

16/06/2019

Ciro Immobile sceglie Instagram per rispondere alle accuse nei suoi confronti emerse nella giornata di sabato. Il nome dell'attaccante della Lazio, secondo i media iberici, comparirebbe infatti nell'inchiesta sul calcioscommesse in Spagna (nello specifico si farebbe riferimento alla punta biancoceleste in un'intercettazione). Il legale della punta era subito intervenuto per negare con forza il coinvolgimento del suo assistito che ha deciso in seguito di esporsi in prima persona. "Ci sono momenti nella vita che vanno affrontati e non sopportati, ci sono momenti dove devi agire e non dormire, ci sono dei momenti dove devi gridare chi sei e non farti dire chi sei", scrive Immobile, attualmente in vacanza, in una story su Instagram. Quindi l'affondo: "Criticatemi quanto vi pare come calciatore ma sciacquatevi la bocca prima di parlare dell’uomo".