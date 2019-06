Per la stampa spagnola il nome di Immobile nell'inchiesta sul calcioscommesse. Il suo legale: "Ciro totalmente estraneo"

15/06/2019

"Con riferimento alle notizie apparse su taluni organi di informazione, secondo le quali il nome del mio assistito sarebbe stato pronunciato nel corso di conversazioni telefoniche intercettate fra soggetti a vario titolo coinvolti in una vicenda di calcioscommesse in Spagna, Ciro Immobile si dichiara nella maniera più assoluta del tutto estraneo a tali fatti ed esclude categoricamente qualsivoglia coinvolgimento". Così in una nota Paolo Rodella, avvocato dell'attaccante della Lazio tirato in ballo dalla stampa spagnola in merito alla vicenda Oikos, l'inchiesta su presunte combine in partite della Liga e della Seconda divisione che ha già portato a numerosi arresti fra dirigenti e calciatori.



Secondo quanto riferito infatti AS, Marca e El Pais, che pubblicano anche alcuni stralci di intercettazioni, il nome di Immobile (e il riferimento a tre calciatori del Frosinone) comparirebbe in una conversazione fra Aranda (ex calciatore spagnolo indagato insieme al collega Raul Bravo) e un italiano, Mattia Mariotti, coinvolto nel gioco d'azzardo illegale nel nostro paese, che parlerebbe di Immobile come un suo cliente abituale.