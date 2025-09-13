Vlahovic titolare a cinque mesi dall'ultima volta: la grande chance nella notte più pesante

Da un'estate trascorsa alla porta alla titolarità nel derby d'Italia. È la storia di Dusan Vlahovic che oggi, alle 18, si ritroverà al centro dell'attacco della Juventus contro l'Inter in una di quelle sfide che rimangono sempre nella storia. "Dusan non è mai stato così bene" ha detto ieri Tudor in conferenza stampa. Un chiaro indizio confermato anche dalle ultime indiscrezioni: il serbo ha vinto il ballottaggio con David e proverà a realizzare il quarto gol stagionale in altrettante partite. Il tutto a distanza di quasi cinque mesi dall'ultima partita disputata da titolare in bianconero (era il 23 aprile scorso, con la Vecchia Signora ko a Parma per 1-0).