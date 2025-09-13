Vlahovic titolare a cinque mesi dall'ultima volta: la grande chance nella notte più pesante

© IPA
Riecco Dusan che con i nerazzurri ha spesso il piede caldo
Da un'estate trascorsa alla porta alla titolarità nel derby d'Italia. È la storia di Dusan Vlahovic che oggi, alle 18, si ritroverà al centro dell'attacco della Juventus contro l'Inter in una di quelle sfide che rimangono sempre nella storia. "Dusan non è mai stato così bene" ha detto ieri Tudor in conferenza stampa. Un chiaro indizio confermato anche dalle ultime indiscrezioni: il serbo ha vinto il ballottaggio con David e proverà a realizzare il quarto gol stagionale in altrettante partite. Il tutto a distanza di quasi cinque mesi dall'ultima partita disputata da titolare in bianconero (era il 23 aprile scorso, con la Vecchia Signora ko a Parma per 1-0).
Dopo le reti a Parma e Genoa, quest'ultima decisiva a Marassi, l'ex Fiorentina ha trascinato anche la Serbia. Gol alla Lettonia e una condizione ottima per un Dusan letteralmente rigenerato. Con i tifosi sembra scoppiata momentaneamente la pace e oggi si aspetta altri applausi da uno Stadium che si affida anche ai numeri. Contro l'Inter infatti, Vlahovic ha spesso il piede caldo come dimostrano i 4 gol nei precedenti 14 scontri (comprese le sfide ai tempi della Fiorentina). Stasera l'occasione per ripetersi, magari rifilando la prima doppietta alla Beneamata. E per riscoprirsi sempre più centrale in una Juve che punta a sognare in grande.
