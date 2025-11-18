Cagliari, primi ritorni dalle nazionali: Caprile e Palestra pronti per il Genoa

© Getty Images
Caprile e Palestra sono già tornati dagli impegni azzurri con la nazionale maggiore e la under 21. E ora Pisacane aspetta gli altri nazionali: Obert ha giocato ieri con la Slovacchia e sarà a disposizione già da domani. Giovedì arriveranno gli altri: Mina da New York, Luvumbo (oggi in campo con l'Angola), Kilicsoy e Idrissi. Per Pisacane armi in più per la partita forse più importante di questo inizio di stagione. Per il mister impatto emotivo rafforzato dal suo ruolo di ex. Ma conta soprattutto il fatto che si tratta di uno scontro salvezza importante per definire gerarchie e posizioni in coda alla classifica.
Con il Genoa che ha in teoria a disposizione la possibilità di agganciare il Cagliari a quota dieci completando una rimonta sino a qualche settimana fa impensabile. Mentre il Cagliari punta ad allungare le distanze da una diretta concorrente: in caso di vittoria (che manca da metà settembre) si porterebbe a più sei dai liguri. Qualche speranza per il recupero di Deiola: quello di ieri è stato considerato un buono personalizzato. E il mediano di San Gavino potrebbe tornare nel gruppo nei prossimi giorni per una candidatura nella lista dei convocati. A proposito di candidature: oltre il Puskas, il gol del vicecapitano della scorsa stagione ora è in lizza per la competizione "Vota il Gol" del Gran la del calcio Aic, l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori che l'1 dicembre riunirà a Milano i protagonisti del campionato 2024/25. Tornati nel frattempo nel gruppo il difensore Pintus e i centrocampisti Liteta e Rog. Lavori individuali, oltre che per Deiola, anche per Ciocci.