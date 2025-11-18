Cagliari, primi ritorni dalle nazionali: Caprile e Palestra pronti per il Genoa

Caprile e Palestra sono già tornati dagli impegni azzurri con la nazionale maggiore e la under 21. E ora Pisacane aspetta gli altri nazionali: Obert ha giocato ieri con la Slovacchia e sarà a disposizione già da domani. Giovedì arriveranno gli altri: Mina da New York, Luvumbo (oggi in campo con l'Angola), Kilicsoy e Idrissi. Per Pisacane armi in più per la partita forse più importante di questo inizio di stagione. Per il mister impatto emotivo rafforzato dal suo ruolo di ex. Ma conta soprattutto il fatto che si tratta di uno scontro salvezza importante per definire gerarchie e posizioni in coda alla classifica.