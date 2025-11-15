Il metodo Spalletti prende forma poco a poco: alla Continassa si lavora sulla difesa a quattro

Al netto di chi manca per cause di forza maggiore, infortuni e qualificazioni mondiali, Luciano Spalletti, nel laboratorio della Continassa, sta cercando di dare una forma concreta alla Juventus seguendo le sue idee. La difesa a quattro, per esempio, è sempre stato un suo punto fermo anche se, in un calcio fluido e poco legato ai sistemi, ha oggettivamente poco senso perdersi dietro a certi concetti. Considerando il reparto a tre e mezzo messo in mostra nel ritorno alla Roma o certe forme di sviluppo della manovra, con esterni bassi che diventano mezze ali, al Napoli. Anche in Nazionale, in un'esperienza comunque breve, la difesa ha assunto varie forme. Logicamente, arrivando in corsa, ha tentato di inserire poco a poco certi concetti nella sua Juventus. Ha mantenuto il reparto arretrato a tre con la novità di Koopmeiners sul centrosinistra. Da lì ha iniziato a lavorare su alcuni principi fondamentali, come la ricerca del cambio di gioco già dalla prima impostazione e la necessità di andare in profondità sfruttando il lavoro del trequartista di parte che, quando viene seguito dal difensore centrale avversario, libera lo spazio per il movimento in verticale di Vlahovic.