Como, Fabregas: "Nico Paz fa cose pazzesche"

Nel corso di un'intervista a La Provincia di Como, Cesc Fabregas ha raccontato le sue idee e il suo metodo di lavoro, soffermandosi sul gioiello della sua squadra. Queste le parole del tecnico dei lariani: "Nico Paz è forte perché tira fuori il colpo dal cilindro. Fa cose pazzesche, non ingabbiate. Lui, Dybala, Soulé...ma anche un terzino come Dani Alves. Sono giocatori che fanno un colpo e tu puoi solo applaudire. Qui al Como, svolgiamo allenamenti brevi ma intensi, per cercare situazioni che si ripetono in partita. Non cambio mai le mie idee". Sui colleghi in Serie A, lo spagnolo ha aggiunto: "Mi piace molto Italiano per il coraggio, Gasperini per il gioco e la mentalità, Chivu sta facendo molto bene. A Coverciano sono venuti a parlarci tanti allenatori, Di Francesco aveva detto cose interessanti". Su Conte, suo tecnico al Chelsea, ha dichiarato: "Un grande. Mi piace molto: ma che fatica i suoi allenamenti. Alla fine mi dovevo appoggiare su un compagno, stavo svenendo dalla fatica".