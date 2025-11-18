Logo SportMediaset

Calcio

L'album dei Calciatori Panini 2025-2026 con Topolino

18 Nov 2025 - 14:50
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Anche quest'anno, insieme a Topolino il leggendario album Calciatori Panini in anteprima esclusiva! Il numero 3652 del settimanale – eccezionalmente in edicola e su Panini.it da martedì 18 novembre – sarà disponibile anche in formato megapack con l'Album Calciatori Panini 2025 - 2026 e 4 bustine, per un totale di 24 figurine. La raccolta più amata del mondo del calcio, che da oltre sessant'anni accompagna tifosi e collezionisti di ogni età, torna a far sognare e sorprendere con curiosità, approfondimenti e l'immancabile entusiasmo degli scambi di figurine. Come sempre, l'Album Calciatori Panini celebra squadre, giocatori e momenti indimenticabili della stagione calcistica, grazie a pagine speciali dedicate ai campionati maschili e femminili e ai giovani talenti. Il numero di Topolino 3652 apre, inoltre, con una spiazzante e avvincente avventura di Tito Faraci e Federico Butticè: "Zio Paperone, Paperino... alla ricerca del sasso perfetto" che insieme alle altre storie di questa uscita, promette divertimento, avventura e anche spunti di riflessione. L'appuntamento con Topolino 3652 e con l'Album Calciatori Panini 2025 - 2026 è in edicola e su Panini.it da martedì 18 novembre: una combinazione perfetta tra fumetti, passione sportiva e collezionismo.

01:34
Milan, domenica è derby

Allegri recupera i big per il derby

00:44
DICH TARE DA PALCO SU DERBY DICH

Tare: "Derby partita speciale, ma non decisiva"

02:14
DICH TARE DA PALCO SU MILAN 18/11 DICH

Tare: "Modric in campo è il più giovane di tutti"

01:01
DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:21
Bove diventa un Ddl

Bove diventa un Ddl

01:02
Oggi Montenegro-Italia

Oggi Montenegro-Italia

01:53
I 24 stakanovisti di A

I 24 stakanovisti di A

01:41
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:44
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:54
CR7 e il 6° mondiale

CR7 e il 6° mondiale

01:58
L'Italia e i playoff

L'Italia e i playoff

01:44
Il ritorno di Conte

Napoli, il ritorno di Conte

02:05
Inter, domenica è derby

Chivu verso il derby con qualche dubbio

01:20
Verso Cremonese-Roma

La Roma a Cremona per mantenere la vetta

01:34
Milan, domenica è derby

Allegri recupera i big per il derby

5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al 5° posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

15:20
Germania, Woltemade: "Anno molto emozionante per me"
14:50
L'album dei Calciatori Panini 2025-2026 con Topolino
13:11
Como, Fabregas: "Nico Paz fa cose pazzesche"
12:48
Bologna, l'esito degli esami di Holm: stop di 10 giorni
12:10
Cagliari, primi ritorni dalle nazionali: Caprile e Palestra pronti per il Genoa