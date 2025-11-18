L'album dei Calciatori Panini 2025-2026 con Topolino

Anche quest’anno, insieme a Topolino il leggendario album Calciatori Panini in anteprima esclusiva! Il numero 3652 del settimanale – eccezionalmente in edicola e su Panini.it da martedì 18 novembre – sarà disponibile anche in formato megapack con l’Album Calciatori Panini 2025 - 2026 e 4 bustine, per un totale di 24 figurine. La raccolta più amata del mondo del calcio, che da oltre sessant’anni accompagna tifosi e collezionisti di ogni età, torna a far sognare e sorprendere con curiosità, approfondimenti e l’immancabile entusiasmo degli scambi di figurine. Come sempre, l’Album Calciatori Panini celebra squadre, giocatori e momenti indimenticabili della stagione calcistica, grazie a pagine speciali dedicate ai campionati maschili e femminili e ai giovani talenti. Il numero di Topolino 3652 apre, inoltre, con una spiazzante e avvincente avventura di Tito Faraci e Federico Butticè: “Zio Paperone, Paperino... alla ricerca del sasso perfetto” che insieme alle altre storie di questa uscita, promette divertimento, avventura e anche spunti di riflessione. L’appuntamento con Topolino 3652 e con l’Album Calciatori Panini 2025 - 2026 è in edicola e su Panini.it da martedì 18 novembre: una combinazione perfetta tra fumetti, passione sportiva e collezionismo.