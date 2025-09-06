Vlahovic è tornato implacabile, in gol anche con la Serbia: la Juventus può sorridere

La sua marcatura, arrivata al 12’ del primo tempo, è stata un concentrato di tecnica e freddezza: scambio rapido nello stretto con un compagno, controllo orientato verso l’area e sinistro rasoterra preciso dal limite, che si è infilato all’angolino senza lasciare scampo al portiere. Un gesto tecnico che ha messo subito in discesa la sfida per la Serbia e che testimonia quanto Vlahovic stia crescendo non solo come finalizzatore, ma anche come giocatore completo, capace di dialogare con i compagni e di incidere in più modi.