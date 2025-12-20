Spalletti: "Sono contento perché vincere queste partite sono mezze imprese"

Due vittorie pesanti contro Bologna e Roma e la Juventus è tornata prepotentemente nel giro della Champions League. Obiettivo minimo per i bianconeri, che dopo il successo sulla squadra di Gasperini possono forse iniziare a sognare qualcosa di più. Inter, Milan e Napoli corrono veloci, ma la Signora sembra aver trovato la strada giusta per dire la sua. Luciano Spalletti, intanto, si gode la bella prestazione pre-natalizia dello Stadium anche se non mancano delle critiche ai suoi. "Sono contento perché vincere queste partite sono mezze imprese, perché loro stanno bene in campo, loro hanno il ritmo di quello che ti sbriciola, ti stritola se non sei bravo qualche volta a tenere palla, se non sei bravo qualche volta a ripartire. Nel primo tempo lo abbiamo fatto poco, loro ci hanno costretto a dover butta via molta corsa sulla fase difensiva, perché fanno bene questo accerchiamento da destra a sinistra e quando tu devi riposizionare la squadra nella fase difensiva, una volta nel mezzo spazio di destra, una volta nel mezzo spazio di sinistra, una volta sul calcio d'angolo, sullo spigolo di destra, di sinistra, butti via roba che poi ti manca per avere delle ripartenze come abbiamo fatto nel secondo tempo", le sue parole.