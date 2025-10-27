Tudor e il rebus attaccanti: 27 gol e zero bomber in otto mesi alla Juve

Tra Serie A, Champions League e Mondiale per Club, il bilancio complessivo degli attaccanti di Tudor parla di 27 gol segnati, con un minutaggio distribuito in modo irregolare e un rendimento molto al di sotto delle aspettative. Alcuni hanno giocato con più continuità, altri invece sono rimasti ai margini del progetto o hanno inciso solo a tratti. Ma nessuno è riuscito ad andare in doppia cifra nel periodo preso in esame e a trascinare la squadra con i suoi guizzi.