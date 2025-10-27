Tudor e il rebus attaccanti: 27 gol e zero bomber in otto mesi alla Juve

Nella sua gestione il croato ha alternato nove giocatori offensivi con un rendimento decisamente al di sotto delle aspettativedi Stefano Ronchi
L'avventura di Igor Tudor alla guida della Juventus si è appena chiusa con l'esonero dopo otto mesi intensi e complicati. Subentrato a Thiago Motta a marzo, a cavallo di due stagioni il tecnico croato ha gestito un pacchetto offensivo ampio ma disomogeneo, composto da nove attaccanti in parte non confermati, in parte ceduti e in parte rimasti in bianconero. Tutto senza riuscire mai a trovare davvero la quadra nel reparto.
Tra Serie A, Champions League e Mondiale per Club, il bilancio complessivo degli attaccanti di Tudor parla di 27 gol segnati, con un minutaggio distribuito in modo irregolare e un rendimento molto al di sotto delle aspettative. Alcuni hanno giocato con più continuità, altri invece sono rimasti ai margini del progetto o hanno inciso solo a tratti. Ma nessuno è riuscito ad andare in doppia cifra nel periodo preso in esame e a trascinare la squadra con i suoi guizzi.
L'attacco di Tudor alla Juve: i numeri
Nel complesso, gli attaccanti bianconeri hanno totalizzato circa 8.000 minuti di gioco effettivo. I 27 gol complessivi si distribuiscono in modo diseguale: una parte consistente è arrivata da Yildiz (8 gol), Vlahovic (7) e Kolo Muani (5), mentre i restanti sono stati firmati da Conceiçao (4), Nico González (2) e Jonathan David (1). Nessuna rete, invece, per Weah, Openda, Mbangula e Zhegrova, a testimonianza di un reparto ampio ma poco prolifico e sostanzialmente ancora da ricostruire.
Un dato significativo è anche il rapporto tra minuti e gol: Conceiçao segna una rete ogni 272 minuti, mentre Yildiz mantiene un’incidenza diretta ogni 209 minuti tra gol e assist. Troppo poco per una squadra abituata a navigare nei piani alti della Serie A ed essere protagonista in Europa.
Yildiz il più impiegato
Per minutaggio totale, Kenan Yildiz è stato il più impiegato da Tudor con 1.672 minuti complessivi tra tutte le competizioni. Dietro di lui Conceiçao (1.089) e Nico González (836), seguiti da Vlahovic (866) e Kolo Muani (769), tutti oltre quota 700 minuti. Nella parte bassa della classifica troviamo Openda (232), David (559) e Weah (384), fino a Zhegrova (36) e Mbangula (4 minuti), vere e proprie comparse nel ciclo Tudor. Dati che fotografano bene la rotazione continua e l'assenza di gerarchie fisse o bomber di riferimento nel reparto offensivo negli ultimi otto mesi bianconeri.