Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus: i sette mesi del croato sulla panchina bianconera

A maggio, mentre a Torino sembrava già essere pronto il tappeto rosso per il grande ritorno in bianconero di Antonio Conte, Tudor lavorava in silenzio e cercava di assicurare alla sua Juve un posto in Champions. A obiettivo raggiunto, ci ha pensato il croato stesso a dare forza alla sua posizione: "Io sono sempre felice e contento. Abbiamo conquistato qualcosa di grande ma bisogna accettare questa vita di allenatore che è sempre in bilico, è sempre tutto una domanda. Dico solo che se un allenatore fa il mondiale per Club e poi l'anno dopo non c'è, non è una bella cosa e a questo punto non ha senso che io lo faccia". Dichiarazioni che avrebbero potuto creare tensione tra tecnico e società ma che, vista anche la permanenza di Conte al Napoli, hanno incoraggiato a credere nel progetto tecnico e nella volontà di Tudor di voler essere l'allenatore della Juventus.