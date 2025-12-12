Logo SportMediaset

Calcio

Simonelli: "Sicurezza stadi passa anche dal riconoscimento facciale"

12 Dic 2025 - 22:27

"Con il capo della polizia abbiamo parlato anche del riconoscimento facciale, potrebbe scontrarsi con le norme sulla privacy ma credo si possa superare. Ma credo che il futuro e anche la sicurezza negli stadi passa da questo". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli nel corso di una conferenza stampa al termine dell'assemblea odierna in via Rosellini, a proposito del recente incontro con il capo della polizia il Prefetto Vittorio Pisani. "Vogliamo che i nostri stadi diventino luoghi sicuri", ha aggiunto. 

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:26
Lecce, Di Francesco: "Vittoria meritata, bello che i gol arrivino anche dalla panchina"
23:20
Pisa, Gilardino: "Squadra irriconoscibile, sono molto amareggiato"
23:18
Lecce, stratega Gaspar: proteste e ammonizione per… saltare la squalifica
23:14
Lega A, settori ospiti: istituita commissione per tetto biglietti
22:27
Simonelli: "Sicurezza stadi passa anche dal riconoscimento facciale"