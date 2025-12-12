Simonelli: "Sicurezza stadi passa anche dal riconoscimento facciale"

"Con il capo della polizia abbiamo parlato anche del riconoscimento facciale, potrebbe scontrarsi con le norme sulla privacy ma credo si possa superare. Ma credo che il futuro e anche la sicurezza negli stadi passa da questo". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli nel corso di una conferenza stampa al termine dell'assemblea odierna in via Rosellini, a proposito del recente incontro con il capo della polizia il Prefetto Vittorio Pisani. "Vogliamo che i nostri stadi diventino luoghi sicuri", ha aggiunto.