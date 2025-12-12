Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
la nota

Exor: "Non c'è nessuna trattativa per vendere una quota della Juventus"

Un portavoce della holding della famiglia Agnelli fa chiarezza sulle intenzioni della proprietà e spegne le voci

di Redazione
12 Dic 2025 - 21:12

"Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus". Così un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli, "smentisce categoricamente recenti rumors di stampa". La proprietà non ha nessuna intenzione di disimpegnarsi dalla Juve, ritenuto da sempre un gioiello di famiglia e dal quartier generale di Exor arriva una secca smentita rispetto alle ultime indiscrezioni circolate a mezzo stampa che ipotizzano, appunto, una possibile cessione di una parte del pacchetto azionario della società bianconera (che è quotata a Piazza Affari) con riferimento a una possibile apertura al principe saudita Mohammed Bin Salman.

Leggi anche

Spalletti, il rinforzo più atteso: Bremer torna e cambia la difesa

juventus
exor

Ultimi video

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

01:20
DICH NICOLA PRE TORINO DICH

Cremonese, Nicola: "Non facciamoci ingannare dal Toro"

01:28
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI DICH

Atalanta, Palladino: "Dobbiamo risalire in campionato"

01:38
Da McKennie a David

McKennie a David, l'oro di Spalletti

01:37
Napoli, viaggi indigesti

Napoli, che disastro le trasferte

01:32
De Laurentiis show

Stadio ma non solo: è De Laurentiis show

01:29
Milan, c'è il Sassuolo

Milan, c'è il Sassuolo e Allegri tocca ferro

01:30
Modric sogno Milan

Modric va al... Max: "Allegri è un vincente"

01:31
Sfida De Rossi-Chivu

De Rossi-Chivu: nemici mai

01:46
Lautaro e la sua Inter

Lautaro: "Mai così forte e per lo scudetto dico..."

00:56
MCH STATUA MESSI INDIA MCH

Messi, a Calcutta una statua di 21 metri

03:28
DICH MUSETTI GRAN GALA 11/12 DICH

"Musetti: "Mi dò un 8.5-9 per il 2025"

01:41
Parola agli arbitri

Parola agli arbitri

01:37
Certezza De Ketelaere

Certezza De Ketelaere

01:54
Inter, la solita storia

Inter, la solita storia

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

I più visti di Juventus

CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

La Juve risolve la grana Pafos con McKennie e David: Spalletti la decide dopo i cambi

Spalletti, il rinforzo più atteso: Bremer torna e cambia la difesa

Spalletti: "Era fondamentale vincere, ma non siamo contenti. A volte imbarazzanti nel primo tempo"

Spalletti lancia Zhegrova, titolare dopo un anno: l'ultima volta a dicembre 2024

Spalletti è... Tudor 2.0: snobba il mercato estivo e ha statistiche praticamente uguali

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:17
Italia Femminile, Lenzini: "Sogno di vincere con maglia azzurra"
21:08
Azzurre, Lenzini sogna: "Soncin ha creato un grande gruppo, voglio vincere con l'Italia"
20:05
Carnevali: "Il Sassuolo con il Milan farà sua parte, no trattative per Muharemovic"
19:01
Brocchi, esordio flop in seconda categoria e duro sfogo in spogliatoio VIDEO
19:00
Cremonese, Nicola: "Contro il Toro sarà una partita durissima"