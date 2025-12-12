Exor: "Non c'è nessuna trattativa per vendere una quota della Juventus"

"Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus". Così un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli, "smentisce categoricamente recenti rumors di stampa". La proprietà non ha nessuna intenzione di disimpegnarsi dalla Juve, ritenuto da sempre un gioiello di famiglia e dal quartier generale di Exor arriva una secca smentita rispetto alle ultime indiscrezioni circolate a mezzo stampa che ipotizzano, appunto, una possibile cessione di una parte del pacchetto azionario della società bianconera (che è quotata a Piazza Affari) con riferimento a una possibile apertura al principe saudita Mohammed Bin Salman.