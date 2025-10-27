L'estate che ha stravolto la Juventus e che ha portato a un altro esonero

Jonathan David doveva invece essere il grande colpo dell'attacco, chiamato a sostituire Dusan Vlahovic che, idealmente, sarebbe dovuto partire in modo da rischiare di non perderlo a zero la prossima estate. Invece il serbo è rimasto, alimentando un pericoloso dualismo offensivo che sin qui non ha dato risultati: l'esordio con gol col Parma sembrava l'inizio di una grande stagione e invece sin qui il canadese ha giocato 10 partite, l'unico gol è rimasto proprio quello del 24 agosto mentre contro l'Inter si era segnalato per un assist. Da lì in avanti, nessun'altra statistica degna di nota. Se il costo del cartellino è stato nulla, visto che si era svincolato dal Lille, David impatta comunque per 12,5 milioni che sono le commissioni pagate agli agenti.