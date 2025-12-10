Champions League: la Juve concede il bis, è 2-0 sul Pafos

LE STATISTICHE

La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni (1P), tanti successi quanti quelli nelle precedenti 15 gare (8N, 3P).

Kenan Yildiz (6G+6A) è l'unico giocatore di Serie A con più di cinque gol e più di cinque assist da inizio agosto tra tutte le competizioni.

Kenan Yildiz è il giocatore di Serie A che ha partecipato a più gol in questa stagione tra tutte le competizioni: 16, nove reti e sette assist (Mondiale per Club incluso).

Con la maglia della Juventus, Jonathan David ha segnato più gol in Champions League (due reti in sei match) rispetto a quanto fatto in 13 match in Serie A (una sola rete).

La Juventus ha vinto due partite consecutive in Champions League per la prima volta da settembre-ottobre 2024 (vs PSV e Lipsia in quel caso).

Dal suo arrivo alla Juventus (2023/24), solo Federico Dimarco (33) ha partecipato a più gol di Andrea Cambiaso tra i difensori italiani di Serie A tra tutte le competizioni: 19 (come Raoul Bellanova): sei reti e 13 assist.

Dal suo arrivo alla Juventus (2020/21), Weston McKennie è il centrocampista che ha segnato più gol in Champions League tra quelli che non hanno fornito alcun assist. In generale solo Eric Choupo-Moting (10), Youssef En-Nesyri (10) e Victor Osimhen (13) ne contano di più tra questi nella competizione nel periodo.

La Juventus ha vinto tre partite casalinghe consecutive in tutte le competizioni per la prima volta da marzo-settembre 2025 (sei in quel caso).

Dopo otto partite in cui aveva subito 16 gol (media di due a match), la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in una partita di Champions League per la prima volta da gennaio 2025 (0-0 vs Club Brugge).

Era da dicembre 2024 che la Juventus non manteneva la porta inviolata in una gara casalingha di Champions League (2-0 vs Manchester City).