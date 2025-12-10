Champions League: la Juve concede il bis, è 2-0 sul Pafos

© IPA
© IPA
Il tecnico ribalta un match complicato coi cambi: Conceiçao e Openda cambiano la partita, in gol McKennie e Daviddi Redazione
© IPA
© IPA
La 6a giornata della Champions League consegna la vittoria alla Juventus che, com'era successo col Bodo/Glimt, riesce a uscire da una situazione complicata e portare a casa tre punti. I bianconeri soffrono per un tempo il dinamismo e l'intraprendenza del Pafos, che domina allo Stadium, ma Spalletti cambia tutto: il suo quartetto offensivo funziona ed ecco le reti di McKennie (66') e David (73') per il 2-0 finale. Bianconeri dunque a quota 9 punti.
LA PARTITA
La Juventus concede il bis e Spalletti, come Palladino, fa due su due in Champions League dal suo subentro: è 2-0 sul Pafos, dopo un match sofferto. Il tecnico lancia Zhegrova tra i titolari e conferma David, ritrovando nei convocati Bremer. La partita però la fanno gli ospiti, subito pericolosi con Anderson Silva e l'ex Dinamo Zagabria Orsic. Yildiz risponde per la Juventus e impegna Michael, ma da qui in poi c'è quasi solo il Pafos. Correia spaventa i bianconeri, che abbassano sia i ritmi che il baricentro e rischiano: palo per Anderson Silva e grande chance per Dragomir. Locatelli sfiora l'autorete, mentre David si divora clamorosamente il gol del vantaggio. Si va dunque al riposo sullo 0-0, che resiste anche nell'avvio di ripresa e nonostante l'ingresso di Conceiçao.
Quest'ultimo riaccende la manovra offensiva della Juventus, che sfiora il gol con Koopmeiners e Yildiz. Michael evita la gioia al figlio d'arte bianconero e, allora, Spalletti osa ancora: dentro Openda per Locatelli, si passa al 4-2-4. La mossa è immediatamente efficace, visto che dopo sei minuti arriva il gol: McKennie sfrutta l'assist di Cambiaso e batte il portiere con un tiro all'angolino alto. Passano sette minuti e la Juventus, ormai in controllo, chiude i giochi con una ripartenza magistrale finalizzata dal tocco ravvicinato di Jonathan David (73'). Spalletti ripristina il doppio trequartista con Adzic, sostituendo l'ex Lille, e chiude in assoluto controllo. Il Pafos, che rivoluziona il suo undici nel finale, ha una sola chance nel recupero: Jajà sfiora la rete che renderebbe più interessanti i minuti finali. Finisce dunque 2-0 per la Juventus, che esulta e sorride: vittoria di sostanza e bianconeri a quota 9 punti, consolidando la zona-playoff. Si ferma a quota 6, invece, la formazione ospite.
LE PAGELLE DI JUVENTUS-PAFOS
IL TABELLINO
JUVENTUS (3-4-2-1) - Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli (15' st Openda), Miretti (28' st Thuram), Cambiaso; Zhegrova (1' st Conceiçao), Yildiz (39' st Cabal); David (28' st Adzic). A disposizione: Perin, Scaglia, Bremer, Kostic, Rugani, Joao Mario, Rouhi. All. Spalletti.
PAFOS (3-4-2-1) - Michael; Luckassen, David Luiz, Goldar (33' st Pileas); Bruno, Sunjic, Pêpê, Orsic (33' st Jajà); Joao Correia (44' st Langa), Dragomir (33' st Bassouamina); Anderson (16' st Domingos Quina). A disposizione: Gorter, Petrou, Dimata. All. Carcedo.
Arbitro: Gil Manzano (Spa).
Marcatori: 21' st McKennie (J), 27' st David (J).
Ammoniti: Sunjic (P), Locatelli (J).
LE STATISTICHE
La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni (1P), tanti successi quanti quelli nelle precedenti 15 gare (8N, 3P).
Kenan Yildiz (6G+6A) è l'unico giocatore di Serie A con più di cinque gol e più di cinque assist da inizio agosto tra tutte le competizioni.
Kenan Yildiz è il giocatore di Serie A che ha partecipato a più gol in questa stagione tra tutte le competizioni: 16, nove reti e sette assist (Mondiale per Club incluso).
Con la maglia della Juventus, Jonathan David ha segnato più gol in Champions League (due reti in sei match) rispetto a quanto fatto in 13 match in Serie A (una sola rete).
La Juventus ha vinto due partite consecutive in Champions League per la prima volta da settembre-ottobre 2024 (vs PSV e Lipsia in quel caso).
Dal suo arrivo alla Juventus (2023/24), solo Federico Dimarco (33) ha partecipato a più gol di Andrea Cambiaso tra i difensori italiani di Serie A tra tutte le competizioni: 19 (come Raoul Bellanova): sei reti e 13 assist.
Dal suo arrivo alla Juventus (2020/21), Weston McKennie è il centrocampista che ha segnato più gol in Champions League tra quelli che non hanno fornito alcun assist. In generale solo Eric Choupo-Moting (10), Youssef En-Nesyri (10) e Victor Osimhen (13) ne contano di più tra questi nella competizione nel periodo.
La Juventus ha vinto tre partite casalinghe consecutive in tutte le competizioni per la prima volta da marzo-settembre 2025 (sei in quel caso).
Dopo otto partite in cui aveva subito 16 gol (media di due a match), la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in una partita di Champions League per la prima volta da gennaio 2025 (0-0 vs Club Brugge).
Era da dicembre 2024 che la Juventus non manteneva la porta inviolata in una gara casalingha di Champions League (2-0 vs Manchester City).