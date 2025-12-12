Juve, rieccoti Bremer: Spalletti fa festa ed è pronto a cambiare modulo

Il rinforzo di gennaio è arrivato con qualche settimana di anticipo e fa da antipasto per il pranzo di Natale della Juve. Luciano Spalletti ritrova Gleison Bremer e non c'è notizia che potrebbe far più felice il tecnico. Il motivo è semplicissimo e duplice: innanzitutto il brasiliano, fermo da fine settembre, è evidentemente il miglior difensore in rosa e sposta parecchio gli equilibri in casa Juve. Quindi perché, con lui in campo, Lucio potrà finalmente lavorare alla difesa a quattro, suo mantra anche nei giorni gloriosi di Napoli.