Calcio

Lega A, settori ospiti: istituita commissione per tetto biglietti

12 Dic 2025 - 23:14

"L'assemblea ha anche preso in considerazione la proposta del Milan di mettere un tetto al prezzo del biglietto del settore ospiti. Non mi sembra ci sia grande condivisione, si è deciso di costituire una commissione che dovrà portare a una proposta e poi a una votazione. Alla proposta, che nasce dal Milan, si sono però associate anche altre squadre, tra cui Juventus e Inter": lo dice il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, al termine dell'assemblea di oggi.

La proposta del Milan, secondo quanto si apprende, prevede un "tetto" al prezzo dei biglietti destinati al settore ospiti per le gare organizzate dalla Lega: la proposta del Milan è di un CAP a 30 euro. È un tema noto, sollevato negli anni dai tifosi, che lamentano un eccessivo costo dei biglietti per seguire la propria squadra in trasferta che, aggiunto ai già elevati costi logistici necessari per la trasferta stessa, spesso li "obbliga" a rinunciare alla partita. L'introduzione di un tetto aprirebbe le porte degli stadi italiani ad un numero sempre maggiore di tifosi. Secondo quanto si evince dalla proposta, l'effetto virtuoso sarebbe triplice: aumento degli spettatori all'interno degli stadi; conseguente miglioramento del "prodotto" partita, arricchito da una cornice di pubblico maggiore; conseguente aumento del valore di quel prodotto con beneficio sia per chi lo produce e organizza, la Lega e i club, sia per chi ne è spettatore.

