Juve, addio Tudor: i numeri e le ombre di 24 partite e un progetto mai decollato

Un progetto mai decollato

Dal suo ritorno alla Continassa dopo l'avventura da vice di Pirlo, in questi sette mesi Tudor non ha mai davvero convinto e la sensazione è che sia stato protagonista di un progetto mai decollato. Dal suo arrivo il croato aveva puntato su un calcio aggressivo e dinamico, ma la mancanza di continuità e di una rosa pienamente adatta al suo stile hanno frenato i risultati, l'entusiasmo e il feeling col club. Dentro lo spogliatoio il messaggio del tecnico si è affievolito col passare dei mesi e, di fronte ai numeri impietosi e alle prestazioni delle ultime uscite, la società ha deciso di interrompere il rapporto. Un divorzio annunciato.