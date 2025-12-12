Juventus, Tether sogna la scalata al club bianconero: chi sono i giganti delle cripto che vogliono scalzare gli Agnelli

Ceo e cofondatore dell'azienda è Paolo Ardoino, l'uomo più in vista, che da quando Tether ha messo piede nella Juventus ha sempre stuzzicato via social le fantasie dei tifosi sulle potenzialità di crescita e di rilancio del club. Tether è infatti già proprietaria dell'11,53% della società bianconera e da questo autunno ha un suo uomo, Francesco Garino, all'interno del Cda.