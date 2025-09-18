Tudor conferma Di Gregorio nonostante le critiche: nessun cambio in porta

Di Gregorio è stato criticato da una parte dell'ambiente bianconero dopo la prestazione altalenante vista in Champions contro il Borussia Dortmund
Non una delle settimane più semplici per Michele Di Gregorio, protagonista di alcune sbavature nelle partite contro Inter e Borussia Dortmund che gli stanno costando qualche critica da parte del tifo bianconero. Già, perché se le piccole indecisioni viste contro l'Inter sono state spazzate via dalla conclusione di Adzic che ha regalato i tre punti ai bianconeri, il gol preso da Couto sul suo palo ha pesato particolarmente nelle logiche di una partita che la Juve aveva riportato in equilibrio con grande fatica.
Ed ecco che, come a Milano sponda Inter, le prestazioni del portiere non sono passate inosservate e dalle critiche è emerso un interrogativo: Tudor si affiderà al secondo portiere? Di Gregorio è apparso in ritardo e in calo rispetto alle prestazioni offerte durante il Mondiale per club della scorsa estate, e dietro di lui c'è Perin, portiere esperto che si è sempre fatto trovare pronto e che alcuni vorrebbero vedere tra i pali sabato contro il Verona.
Tudor non ha dubbi e non ne ha mai avuti. La logica è la stessa usata da Chivu nella questione Sommer-Martinez: in questo momento, la cosa più importante è la fiducia nei confronti del gruppo, soprattutto se, come nel caso della Juventus, la classifica dice punteggio pieno. Sabato a Verona ci sarà Di Gregorio a difendere la pota bianconera, e chissà che proprio nel momento di difficoltà non si renda protagonista di qualche parata importante proprio come accaduto a Sommer in Champions contro l'Ajax.
