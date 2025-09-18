Tudor conferma Di Gregorio nonostante le critiche: nessun cambio in porta

Ed ecco che, come a Milano sponda Inter, le prestazioni del portiere non sono passate inosservate e dalle critiche è emerso un interrogativo: Tudor si affiderà al secondo portiere? Di Gregorio è apparso in ritardo e in calo rispetto alle prestazioni offerte durante il Mondiale per club della scorsa estate, e dietro di lui c'è Perin, portiere esperto che si è sempre fatto trovare pronto e che alcuni vorrebbero vedere tra i pali sabato contro il Verona.