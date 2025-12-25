Juventus, Douglas Luiz: "ho avuto un anno difficile e con molti infortuni, ora sono felice"

Proprio questa estate, Douglas Luiz ha lasciato la Juventus per tornare in Premier League firmando con il Nottingham Forest. Dopo un inizio di stagione estremamente complicato (con tre allenatori cambiati), i Reds nelle ultime settimane sembrano aver trovato la quadra del cerchio e stanno risalendo dalle zone difficili della classifica: "Ci sono stati molti cambiamenti, ed è difficile sia mentalmente che fisicamente. Da quando sono arrivato al Forest, ci sono stati tre allenatori diversi ed è difficile trovare il modo di essere in forma perché hanno mentalità diverse". Poi prosegue: "Quando c’è un cambiamento, il piano di gioco cambia e così anche lo stile di allenamento. Alcuni allenatori preferiscono allenarsi in modo più leggero, altri più intensamente e questo è stato difficile per il mio corpo all’inizio. Ora devo concentrarmi molto sulla forma. Ho cambiato il mio modo di pensare a come recuperare".