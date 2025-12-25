Juventus, Douglas Luiz: "ho avuto un anno difficile e con molti infortuni, ora sono felice"

Il centrocampista brasiliano è tornato a parlare della sua, seppur breve, esperienza con la maglia della Juventusdi Martino Cozzi
© Getty Images
Douglas Luiz, ex centrocampista della Juventus, ha parlato al Daily Mail in occasione di un evento benefico organizzato dal Nottingham Forest. Il brasiliano, che questa estate ha lasciato i bianconeri dopo un solo anno a Torino, ha raccontato così il suo periodo con addosso la maglia della Juventus: "Ho avuto un anno difficile alla Juventus, con molti infortuni e delusioni. Ora sono davvero felice. Sono in un buon club, un grande club, con molti amici e sono felice di essere qui. Sia per il bene del club che per il mio, spero di trovare il modo di essere in forma". Poche parole ma riassumono perfettamente la stagione del brasiliano, estremamente sotto le aspettative che si erano generate al suo arrivo.
Proprio questa estate, Douglas Luiz ha lasciato la Juventus per tornare in Premier League firmando con il Nottingham Forest. Dopo un inizio di stagione estremamente complicato (con tre allenatori cambiati), i Reds nelle ultime settimane sembrano aver trovato la quadra del cerchio e stanno risalendo dalle zone difficili della classifica: "Ci sono stati molti cambiamenti, ed è difficile sia mentalmente che fisicamente. Da quando sono arrivato al Forest, ci sono stati tre allenatori diversi ed è difficile trovare il modo di essere in forma perché hanno mentalità diverse". Poi prosegue: "Quando c’è un cambiamento, il piano di gioco cambia e così anche lo stile di allenamento. Alcuni allenatori preferiscono allenarsi in modo più leggero, altri più intensamente e questo è stato difficile per il mio corpo all’inizio. Ora devo concentrarmi molto sulla forma. Ho cambiato il mio modo di pensare a come recuperare".