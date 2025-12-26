Logo SportMediaset

Calcio

Coppa d’Africa, Egitto agli ottavi col cucchiaio di Salah. Ma quante polemiche

26 Dic 2025 - 19:00
© X

© X

L’Egitto è la prima nazionale qualificata agli ottavi della Coppa d’Africa dopo la vittoria contro il Sudafrica per 1-0. A decidere la gara il rigore battuto col cucchiaio da Momo Salah e assegnato per un contatto molto leggero e tra mille proteste dei sudafricani, che nella ripresa giocano in superiorità numerica per il rosso a Hany e attaccano senza sosta ma non trovano il pari anche perché il Var, dopo un lungo check di 10 minuti, decide di considerare non punibile un tocco di mano piuttosto evidente al limite dell'area e non assegna un rigore che pareva piuttosto netto.

Gli altri risultati:
Angola-Zimbawe 1-1 (24' Gelson Dala, 45+6' Musona K.)

01:26
Milan, oggi riposo

Milan, oggi riposo

01:24
DICH CUESTA PARMA DICH

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"

01:30
Il Natale del Como

Il Natale del Como che sogna la qualificazione europea

01:36
Kean, ritorno al gol

La Fiorentina si aggrappa a Kean

01:23
Il Bologna fa "toc toc"

Il Bologna fa "toc toc" nel segno di Orsolini

01:51
Flop allo United

Zirkzee in cerca di rivincite

01:37
Gatti uomo mercato

Gatti uomo mercato: lo rivuole Allegri

01:36
Napoli, corsa al primato

Il Napoli riprende la corsa al primato

01:31
Riapre Milanello

Milan: torna Leao per riaprire la caccia all'Inter

01:33
Inter, piano per la fuga

Inter: piano per la fuga, ma occhio all'Atalanta

01:45
La Serie A non si ferma

La Serie A non si ferma: riparte la sfida scudetto

05:41
Il punto sulla Nazionale

Il punto sulla Nazionale

01:31
Roma, un grande 2026

Roma, un grande 2026

02:14
Napoli, Neres on fire

Napoli, Neres on fire

01:43
Juve in serie positiva

Juve in serie positiva

01:26
Milan, oggi riposo

Milan, oggi riposo

Leao "studia" il Verona

Leao "studia" il Verona

DICH GATTUSO A VIVO AZZURRO 23/12 DICH

Gattuso: "Grande appartenenza, dobbiamo evitare lo stesso errore di 4 anni fa"

Il Natale del calcio

Il Natale del calcio

MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

MCH ARRIVO FULLKRUG HOTEL MELIA' 22/12 MCH

Milan, ecco Fullkrug: il tedesco è sbarcato a Milano

Il 2025 di Chivu

Il 2025 di Chivu

19:00
Coppa d'Africa, Egitto agli ottavi col cucchiaio di Salah. Ma quante polemiche
18:03
Da Yamal a CR7, parata di stelle a Dubai per i Globe Soccer Awards: tanta Italia nelle liste
17:40
Mondiale 2026, il caldo sarà primo avversario da battere
16:00
De Rossi vuota il sacco: "Non meritavo l'esonero"
15:30
Scommesse sulle partite, 14 giocatori arrestati in Turchia