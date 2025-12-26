Coppa d’Africa, Egitto agli ottavi col cucchiaio di Salah. Ma quante polemiche

L’Egitto è la prima nazionale qualificata agli ottavi della Coppa d’Africa dopo la vittoria contro il Sudafrica per 1-0. A decidere la gara il rigore battuto col cucchiaio da Momo Salah e assegnato per un contatto molto leggero e tra mille proteste dei sudafricani, che nella ripresa giocano in superiorità numerica per il rosso a Hany e attaccano senza sosta ma non trovano il pari anche perché il Var, dopo un lungo check di 10 minuti, decide di considerare non punibile un tocco di mano piuttosto evidente al limite dell'area e non assegna un rigore che pareva piuttosto netto.