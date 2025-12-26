Da Yamal a CR7, parata di stelle a Dubai per i Globe Soccer Awards: tanta Italia nelle liste

Guardando alle categorie consuete, nel Best Men's Player la sfida è tra i campioni del Psg Ousmane Dembélé e Vitinha, il neo-acquisto del Real Madrid Kylian Mbappé, e la coppia del Barcellona formata da Raphinha e Lamine Yamal. Per il Best Women's Player, Aitana Bonmatí punta al tris consecutivo, sfidata da Mariona Caldentey, Melchie Dumornay, Alexia Putellas e Alessia Russo.