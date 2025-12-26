Logo SportMediaset

Calcio

Da Yamal a CR7, parata di stelle a Dubai per i Globe Soccer Awards: tanta Italia nelle liste

26 Dic 2025 - 18:03
© X

© X

Si svolgerà domenica sera a Dubai, nel pomeriggio in Italia, la cerimonia di consegna dei Globe soccer awards, l'evento che chiuderà il calendario 2025 dei riconoscimenti calcistici mondiali alla presenza di stelle del calibro di Ousmane Dembélé, Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo. Tra le novità della 16/a edizione - che ha battuto il record di voti del 2024, con la partecipazione di tifosi provenienti da tutto il mondo - c'è la categoria 'Best mental coach", un riconoscimento che ha l'obiettivo di accendere un faro su una professionalità divenuta imprescindibile e che vede candidata anche l'italiana Nicoletta Romanazzi.

Guardando alle categorie consuete, nel Best Men's Player la sfida è tra i campioni del Psg Ousmane Dembélé e Vitinha, il neo-acquisto del Real Madrid Kylian Mbappé, e la coppia del Barcellona formata da Raphinha e Lamine Yamal. Per il Best Women's Player, Aitana Bonmatí punta al tris consecutivo, sfidata da Mariona Caldentey, Melchie Dumornay, Alexia Putellas e Alessia Russo.

Combattutissima la categoria Best Coach, dove Luis Enrique se la vedrà con Xabi Alonso, Mikel Arteta, Enzo Maresca e Hansi Flick. Riflettori puntati sulla Juventus, finalista per il Best Women's Club, e sul talento bianconero Kenan Yildiz, ancora in gara per il titolo di Emerging Player.

Rappresentanza italiana di alto livello anche tra i dirigenti e i tecnici: Giovanni Manna (Napoli) è in lizza per il Best Sporting Director, Federico Pastorello concorre per il Best Agent, mentre Enzo Maresca (Chelsea) rappresenta la scuola tecnica italiana nella categoria Best Coach. La cerimonia, che prevede anche annunci a sorpresa, si potrà seguire in diretta sui canali ufficiali di Globe Soccer, su YouTube, sul sito globesoccer.com a partire dalle ore 16.40 italiane.

