Juventus: chi è Marco Ottolini, il nuovo direttore sportivo del club bianconero

Dopo mesi è arrivata la decisione: sarà l'ex Genoa ad affiancare Damien Comolli e François Modesto in dirigenzadi Martino Cozzi
La Juventus ha deciso: Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo del club bianconero. Dopo una lunga serie di consultazioni, cominciate durante l'estate appena dopo l'arrivo di Damien Comolli, la società ha scelto di riportare a casa l'ex ds del Genoa, che nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà al club. Per Ottolini si tratta di un ritorno in bianconero, club nel quale aveva già lavorato prima di approdare in rossoblu.
CHI È MARCO OTTOLINI
Nato nel 1980 ed ex calciatore con un passato al Brescia, Ottolini comincia la propria carriera da dirigente tra le fila dell'Anderlecht, dove nel 2015 viene assunto con il ruolo di osservatore. Dopo tre anni passati in Belgio, nel luglio del 2018 varca per la prima volta i cancelli del club bianconero, cominciando la propria avventura sempre nel ruolo di osservatore nell'area scrutini internazionale. A lui viene affidato anche il progetto "Club 15", dove sviluppa e mantiene rapporti coi club esteri per promuovere talenti e sinergie. Qualche anno dopo, Ottolini viene promosso nel ruolo di responsabile dei giocatori in prestito e, contemporaneamente, segue da vicino la nascita del progetto Next Gen.
LA SERIE A CON IL GENOA
Dopo 4 stagioni in bianconero, nel luglio del 2022 lascia la Juventus per diventare il nuovo direttore sportivo del Genoa, carica mantenuta fino allo scorso 31 ottobre, quando le strade con i rossoblu si sono separate. Nel corso della sua esperienza in Liguria, oltre alla promozione in Serie A, Ottolini ha contribuito anche al lancio e alla valorizzazione di alcuni giocatori che hanno fatto la differenza in prima squadra. Tra questi ci sono profili come Dragusin, Josep Martinez, De Winter, Retegui e Martin. Ora, a distanza di poco più di tre anni, Ottolini è pronto a tornare alla Juventus, ma questa volta con un ruolo più incisivo e concreto: sarà lui ad affiancare Damien Comolli e François Modesto in dirigenza, con l'obiettivo di riportare i bianconeri a vincere il prima possibile, ma in maniera sostenibile.