Juventus: chi è Marco Ottolini, il nuovo direttore sportivo del club bianconero

Dopo 4 stagioni in bianconero, nel luglio del 2022 lascia la Juventus per diventare il nuovo direttore sportivo del Genoa, carica mantenuta fino allo scorso 31 ottobre, quando le strade con i rossoblu si sono separate. Nel corso della sua esperienza in Liguria, oltre alla promozione in Serie A, Ottolini ha contribuito anche al lancio e alla valorizzazione di alcuni giocatori che hanno fatto la differenza in prima squadra. Tra questi ci sono profili come Dragusin, Josep Martinez, De Winter, Retegui e Martin. Ora, a distanza di poco più di tre anni, Ottolini è pronto a tornare alla Juventus, ma questa volta con un ruolo più incisivo e concreto: sarà lui ad affiancare Damien Comolli e François Modesto in dirigenza, con l'obiettivo di riportare i bianconeri a vincere il prima possibile, ma in maniera sostenibile.