Juve, lavoro personalizzato per Conceicao, McKennie e Cabal: le news verso Pisa

Resta da capire quali se Conceicao e McKennie recupereranno per la trasferta di Pisa, ma un quadro migliore si avrà domani, quando appunto i bianconeri torneranno ad allenarsi. Molto probabilmente, Spalletti li convocherà solo in caso di stato di salute ottimale, visto il rischio di perderli per un lungo periodo. Situazione differente, invece, per Cabal, alle prese con un affaticamento muscolare con lo staff bianconero che vuole recuperarlo al 100% prima di farlo tornare in campo. Le vittorie con Bologna e Roma hanno rilanciato le ambizioni della Juventus, ora attesa da cinque gare importanti (Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari) nelle quali deve cercare di fare un filotto di vittorie per confermare definitivamente il proprio stato di salute. Poi ci sarà da pensare anche alla Champions: a gennaio sono in programma le sfide con Benfica e Monaco, nelle quali sarà importante fare punti per cercare di chiudere con serenità il girone. Senza dimenticare il possibile scontro al vertice con il Napoli, in programma il 25 gennaio.