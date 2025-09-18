Juve con Yildiz e Vlahovic: ok, la coppia è giusta

Uno gioca sempre, l'altro entra dalla panchina: insieme hanno deciso il match con il Borussia Dortmund. Anche il destino sembra divergere
Uno gioca sempre dall'inizio, l'altro decisamente no. Già: ma, alla fine, che differenza fa? Uno, il primo dei due citati si chiama Kenan Yildiz, ha 20 anni, porta il numero 10 e dal peso sta passando alla bella responsabilità di onorarlo al punto di fregarsene di certi paragoni e fare in modo che vengano da soli. Si voleva il gol alla Del Piero contro il Borussia Dormund, no? Ed eccolo arrivato. "L'originale" risale al 13 settembre del 1995, diciamo trenta anni esatti, quello del turco è arrivato l'altro ieri.
A conti fatti secondo gol da inizio stagione ma il secondo dei due compagni di squadra citati li ha addirittura raddoppiati anche grazie a quello strepitoso assist di Yildiz. Parliamo ovviamente di Dusan Vlahovic, che di anni ne ha 25 e porta un altro numero pesante, il 9, che nel suo caso non si offre a paragoni ma ne propone uno con se stesso. Quello della passata stagione e quello attuale che peraltro non ha segnato solo quando è sceso in campo dal primo minuto, vedasi Inter.
Caso o no, sta già scrivendo il rimpianto in vista del 30 giugno 2026 e comunque non si sa mai. Ha dichiarato che il 99 per cento di ciò che si è detto e scritto nemmeno si avvicina alla realtà. Dunque aspettiamola. Quella di Yildiz dice che il suo contratto scade il 30 giugno 2029 e ci sarà presto un aumento dell'ingaggio. Diciamo molte più certezze e contro il Dortmund una piccola rivelazione.
