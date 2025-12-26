Khephren Thuram stuzzica Marcus: "A Natale gli regalo la maglia della Juve"

Khephren Thuram scherza: "A mio fratello Marcus regalo la maglia bianconera"di Stefano Fiore
Il Derby d'Italia non va mai in vacanza, nemmeno sotto l'albero di Natale. A riaccendere la sfida in famiglia ci ha pensato Khephren Thuram, protagonista di un simpatico video natalizio per DAZN. Tra una domanda e l'altra sui doni per i compagni di squadra, il centrocampista bianconero ha riservato la stoccata più divertente proprio al fratello Marcus, attaccante dell'Inter. Alla domanda su cosa gli avrebbe fatto trovare sotto l'albero, Khéphren non ha avuto dubbi: "Cosa regalo a Marcus? Una bella maglia della Juve con scritto Thuram 19". Una provocazione affettuosa che sposta la rivalità dallo stadio al salotto di casa.
Se Khéphren scherza sul futuro, la società fa sul serio sul presente. Le voci di un possibile scambio di mercato con Frattesi sono state spente sul nascere da Giorgio Chiellini prima della sfida col Bologna: "Una cosa è certa: Thuram è e resterà un giocatore della Juventus. Non vogliamo privarci di lui, anzi con lui vogliamo costruire il futuro".
Oltre allo scherzo per il fratello nerazzurro, il francese ha stilato la lista dei pensieri per i compagni di spogliatoio. Per Di Gregorio ha pensato a una cassa per la musica, mentre per Cambiaso ha suggerito ironicamente un rasoio "così si aggiusta la barba". Biglietto per Dubai destinato a Kalulu e mazza da golf per l'appassionato McKennie, mentre per Yildiz c'è carta bianca: "Lui chiede, io offro".