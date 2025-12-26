Khephren Thuram stuzzica Marcus: "A Natale gli regalo la maglia della Juve"

Il Derby d'Italia non va mai in vacanza, nemmeno sotto l'albero di Natale. A riaccendere la sfida in famiglia ci ha pensato Khephren Thuram, protagonista di un simpatico video natalizio per DAZN. Tra una domanda e l'altra sui doni per i compagni di squadra, il centrocampista bianconero ha riservato la stoccata più divertente proprio al fratello Marcus, attaccante dell'Inter. Alla domanda su cosa gli avrebbe fatto trovare sotto l'albero, Khéphren non ha avuto dubbi: "Cosa regalo a Marcus? Una bella maglia della Juve con scritto Thuram 19". Una provocazione affettuosa che sposta la rivalità dallo stadio al salotto di casa.