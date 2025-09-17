Juve in ansia: Koopmeiners resta un caso, ma anche Di Gregorio preoccupa

Ma se Koopmainers era ed è un problema già noto, quello di Michele Di Gregorio è emerso con forza nelle ultime due partite. Detto che anche al suo primo anno in bianconero, il portiere aveva lasciato qualche dubbio, il milanese ultimamente si è fatto notare per una preoccupante mancanza di reattività soprattutto sui tiri da lontano. Ha incassato due gol dal limite per mano di Calhanoglu non certo imparabili e ha fatto ancora peggio sul rasoterra di Yan Couto, insaccatosi sul suo palo. L'allarme è scattato e con il recupero di Mattia Perin, potrebbe essere proprio l'attuale secondo a far "rifiatare" l'ex Monza alla ripresa del campionato contro il Verona. Anche per Di Gregorio, l'investimento di Giuntoli è stato importante (quasi 20 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto), ma finora l'eredità di Szczesny non è stata raccolta nel migliore dei modi.