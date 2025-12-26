Scommesse sulle partite, 14 giocatori arrestati in Turchia

Ventinove persone, tra le quali 14 giocatori e un ex dirigente del Galatasaray, sono state arrestate con l'accusa di aver scommesso su alcune partite, ha annunciato la procura di Istanbul. Le indagini, che da diversi mesi coinvolgono il calcio turco, hanno già portato all'arresto, all'inizio di novembre, di sei arbitri e del presidente dell'Eyüpspor, club di prima divisione. Il comunicato della procura precisa che "sono stati emessi mandati di arresto per 29 persone, tra cui 14 calciatori, e 24 sono stati eseguiti". Tra questi l'ex presidente del Galatasaray, Erden Timur, il vicepresidente dell'Eyüpspor AS, Fatih Kulaksiz, e un dirigente della Federcalcio turca (TFF). Sei sospettati sono accusati di "aver influenzato l'esito della partita Kasimpasa-Samsunspor" del 26 ottobre 2024, ed i 14 giocatori di "aver scommesso in modo da influenzare il risultato della partita", puntando sulla vittoria della squadra avversaria. Secondo la procura, sono state identificate transazioni sospette nei conti bancari esaminati, tra cui "flussi di cassa in entrata e in uscita considerati collegati alle scommesse, sospetti di occultamento dell'origine dei fondi e transazioni finanziarie insolite". Il mese scorso la Federcalcio turca ha sospeso e quindi radiato quasi 150 arbitri, giudicati colpevoli di aver scommesso sulle partite. Venticinque giocatori di prima divisione e quasi altri 1.000 che militano in seconda, terza e quarta sono stati sospesi per gli stessi motivi.