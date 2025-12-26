Mondiale 2026, il caldo sarà primo avversario da battere

Al Mondale di calcio 2026 (11 giugno-19 luglio negli Stati Uniti, Messico e Canada) il primo avversario da battere potrebbero essere le alte temperature. Uno studio pubblicato sull'International Journal of Biometeorology segnala "serie preoccupazioni per la salute di giocatori e arbitri legate al caldo estremo" e identifica sei città ospitanti "ad alto rischio": Monterrey (Messico), Miami, Kansas City, Boston, New York e Philadelphia. L'afoso Mondiale per Club di quest'anno, giocato negli Stati Uniti, é stato un antipasto di tali condizioni a volte estreme. La Fifa ha infatti deciso che la "cooling break" (l'interruzione del gioco, una per tempo, per permettere ai giocatori di rinfrescarsi), che in precedenza dipendeva dalle condizioni meteo, sarà automatica. Come mostra il calendario del torneo, gli stadi climatizzati (Dallas, Houston, Atlanta) ospiteranno principalmente partite diurne, mentre altre si terranno in prima serata in zone ad alto rischio. Il sindacato dei giocatori professionisti (Fifpro) ha tuttavia raccomandato "di rinviare le partite" quando la temperatura supera i 28 gradi Celsius (82 gradi Fahrenheit). Ma timori coinvolgono anche gli spettatori negli stadi o nelle fan zone, soprattutto perché - a differenza dei giocatori fisicamente in forma - spesso presentano comorbilità che li rendono suscettibili al colpo di calore, che può essere fatale. In particolare quando non abituati al clima locale.