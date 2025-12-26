Logo SportMediaset

Calcio

Mondiale 2026, il caldo sarà primo avversario da battere

26 Dic 2025 - 17:40

Al Mondale di calcio 2026 (11 giugno-19 luglio negli Stati Uniti, Messico e Canada) il primo avversario da battere potrebbero essere le alte temperature. Uno studio pubblicato sull'International Journal of Biometeorology segnala "serie preoccupazioni per la salute di giocatori e arbitri legate al caldo estremo" e identifica sei città ospitanti "ad alto rischio": Monterrey (Messico), Miami, Kansas City, Boston, New York e Philadelphia. L'afoso Mondiale per Club di quest'anno, giocato negli Stati Uniti, é stato un antipasto di tali condizioni a volte estreme. La Fifa ha infatti deciso che la "cooling break" (l'interruzione del gioco, una per tempo, per permettere ai giocatori di rinfrescarsi), che in precedenza dipendeva dalle condizioni meteo, sarà automatica. Come mostra il calendario del torneo, gli stadi climatizzati (Dallas, Houston, Atlanta) ospiteranno principalmente partite diurne, mentre altre si terranno in prima serata in zone ad alto rischio. Il sindacato dei giocatori professionisti (Fifpro) ha tuttavia raccomandato "di rinviare le partite" quando la temperatura supera i 28 gradi Celsius (82 gradi Fahrenheit). Ma timori coinvolgono anche gli spettatori negli stadi o nelle fan zone, soprattutto perché - a differenza dei giocatori fisicamente in forma - spesso presentano comorbilità che li rendono suscettibili al colpo di calore, che può essere fatale. In particolare quando non abituati al clima locale. 

01:26
Milan, oggi riposo

Milan, oggi riposo

01:24
DICH CUESTA PARMA DICH

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"

01:30
Il Natale del Como

Il Natale del Como che sogna la qualificazione europea

01:36
Kean, ritorno al gol

La Fiorentina si aggrappa a Kean

01:23
Il Bologna fa "toc toc"

Il Bologna fa "toc toc" nel segno di Orsolini

01:51
Flop allo United

Zirkzee in cerca di rivincite

01:37
Gatti uomo mercato

Gatti uomo mercato: lo rivuole Allegri

01:36
Napoli, corsa al primato

Il Napoli riprende la corsa al primato

01:31
Riapre Milanello

Milan: torna Leao per riaprire la caccia all'Inter

01:33
Inter, piano per la fuga

Inter: piano per la fuga, ma occhio all'Atalanta

01:45
La Serie A non si ferma

La Serie A non si ferma: riparte la sfida scudetto

05:41
Il punto sulla Nazionale

Il punto sulla Nazionale

01:31
Roma, un grande 2026

Roma, un grande 2026

02:14
Napoli, Neres on fire

Napoli, Neres on fire

01:43
Juve in serie positiva

Juve in serie positiva

01:26
Milan, oggi riposo

Milan, oggi riposo

DICH GATTUSO A VIVO AZZURRO 23/12 DICH

Gattuso: "Grande appartenenza, dobbiamo evitare lo stesso errore di 4 anni fa"

Leao "studia" il Verona

Leao "studia" il Verona

MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

Il Natale del calcio

Il Natale del calcio

MCH ARRIVO BOLOGNA POST SUPERCOPPA MCH

Il Bologna torna in Italia dopo la finale di Superocoppa

MCH ARRIVO FULLKRUG HOTEL MELIA' 22/12 MCH

Milan, ecco Fullkrug: il tedesco è sbarcato a Milano

18:03
Da Yamal a CR7, parata di stelle a Dubai per i Globe Soccer Awards: tanta Italia nelle liste
17:40
Mondiale 2026, il caldo sarà primo avversario da battere
16:00
De Rossi vuota il sacco: "Non meritavo l'esonero"
15:30
Scommesse sulle partite, 14 giocatori arrestati in Turchia
14:00
David Luiz: "Sarri il più speciale. Con Conte litigavo sempre"