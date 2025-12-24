Logo SportMediaset

Calcio
juventus
JUVENTUS

Juventus, Elkann alla cena di Natale: "Siamo una famiglia, l'obiettivo è tornare a vincere"

Il numero uno bianconero alla squadra: "La vittoria è espressione di ciò che insieme fate ogni giorno"

di Martino Cozzi
24 Dic 2025 - 08:21

Famiglia e tornare a vincere. Sono questi due concetti principali espressi da John Elkann, presidente della Juventus, che ha parlato alla squadra bianconera durante la cena di Natale tenutasi al J Museum: "É bello essere qui insieme, tutti noi siamo parte di una grande famiglia. Siamo qui, nel nostro museo, che celebra la storia della Juventus. É importante che voi la conosciate, perché oggi ne fate parte". 

Ottolini torna alla Juventus: dal Belgio al Genoa, chi è il nuovo ds bianconero

Durante il discorso alla squadra, Elkann ha voluto, ancora una volta, mettere a tacere tutte le voci riguardanti a una possibile cessione del club facendo leva sull'identità e sul DNA bianconero: "State diventando un gruppo, una squadra sempre più forte e siete tutti importanti per fare in modo che la Juventus, unita, squadra e società, possa tornare a vincere. Perché la vittoria è espressione di ciò che insieme fate ogni giorno e per questo ringrazio lo staff, tutta la squadra il capitano, il mister, tutti i dirigenti e tutti voi e le vostre famiglie qui presenti". Proprio qualche giorno fa, Exor, la holding proprietaria della Juventus, ha respinto la proposta di acquisto del 100% della società da parte di Tether, socio di minoranza bianconero che ha recapitato al Cda un'offerta da 1,1 miliardi di euro. "Come famiglia continuiamo a sostenere la squadra e guardare al futuro, per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita", aveva risposto in un video il presidente bianconero. Smentite anche le voci riguardanti un possibile acquirente dall'Arabia: Elkann vuole tenersi stretta la Juventus. 

juventus
john elkann
natale

23:45
Osimhen e Lookman, arrivo show allo stadio: il video della Nigeria è subito virale
23:15
32 daspo ai tifosi della Fiorentina per gli scontri del 4 agosto 2024
22:25
Cagliari, Folorunsho fuori un mese
21:03
Atalanta, Pasalic in gruppo: domenica con l'Inter ci sarà
20:08
McTominay: la rovesciata con la Scozia diventa un quadro alla National Gallery