Juventus, Elkann alla cena di Natale: "Siamo una famiglia, l'obiettivo è tornare a vincere"

Durante il discorso alla squadra, Elkann ha voluto, ancora una volta, mettere a tacere tutte le voci riguardanti a una possibile cessione del club facendo leva sull'identità e sul DNA bianconero: "State diventando un gruppo, una squadra sempre più forte e siete tutti importanti per fare in modo che la Juventus, unita, squadra e società, possa tornare a vincere. Perché la vittoria è espressione di ciò che insieme fate ogni giorno e per questo ringrazio lo staff, tutta la squadra il capitano, il mister, tutti i dirigenti e tutti voi e le vostre famiglie qui presenti". Proprio qualche giorno fa, Exor, la holding proprietaria della Juventus, ha respinto la proposta di acquisto del 100% della società da parte di Tether, socio di minoranza bianconero che ha recapitato al Cda un'offerta da 1,1 miliardi di euro. "Come famiglia continuiamo a sostenere la squadra e guardare al futuro, per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita", aveva risposto in un video il presidente bianconero. Smentite anche le voci riguardanti un possibile acquirente dall'Arabia: Elkann vuole tenersi stretta la Juventus.