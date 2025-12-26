Addio a Maria Sole Agnelli: la sorella dell'avvocato aveva 100 anni

È morta oggi Maria Sole Agnelli, figlia di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte e sorella dell'avvocato Gianni e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo.