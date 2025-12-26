Logo SportMediaset

IL LUTTO

Addio a Maria Sole Agnelli: la sorella dell'avvocato aveva 100 anni

E' stata per 14 anni la presidente della Fondazione Agnelli

di Redazione
26 Dic 2025 - 11:21
© ipp

© ipp

È morta oggi Maria Sole Agnelli, figlia di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte e sorella dell'avvocato Gianni e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo.

Membro di spicco della famiglia Agnelli e azionista importante in imprese collegate al gruppo, tra cui Exor e la gestione degli interessi industriali della famiglia, dal 1960 al 1970 è stata anche sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli. Oltre ai ruoli nel mondo economico, è stata anche attiva nel mondo dell’equitazione: un suo cavallo da competizione, Woodland, ha vinto una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Monaco del 1972 nella gara individuale.

Maria Sole Agnelli è considerata una delle figure femminili più longeve e rispettate della famiglia Agnelli, sia per il suo ruolo in ambiti sociali e culturali, sia per il collegamento con la storia industriale e politica italiana del Novecento e oltre.

agnelli

