Thiago Motta conferma Thuram e rilancia Conceiçao. Si rivede Douglas Luiz, David osservato speciale

Nessun riposo per Dusan Vlahovic, ancora titolare, mentre in difesa toccherà alla coppia Gatti-Kalulu arginare Jonathan David. L'attaccante canadese, in scadenza a giugno con i francesi, è uno degli obiettivi di Giuntoli per la prossima estate. Numerosa però la concorrenza, italiana e non: lo hanno puntato anche Inter, Barcellona e un paio di club della Premier League.