Juve, doppia missione per Giuntoli: David a zero e il rinnovo di Vlahovic

MANOVRE BIANCONERE

In casa bianconera è già tempo di calciomercato: per l'attacco piace David del Lille, in attesa di trovare un accordo per il rinnovo di Vlahovic

La Juventus guarda già al futuro. Nonostante la sessione di calciomercato sia appena conclusa, in casa bianconera è già tempo di programmare i prossimi acquisti per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Thiago Motta. Proprio per questo motivo, secondo Il Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Jonathan David, attaccante di proprietà del Lille, prossimo avversario in Champions League.

Vedi anche juventus Juventus, presentata la lista Uefa: a sorpresa c'è Arthur, assente Kostic Il piano di Cristiano Giuntoli è quello di strapparlo a zero al club francese, dato che il contratto dell'attaccante scade a giugno 2025. Arrivato al Lille nel 2020 come sostituto di Osimhen, negli anni David si è messo sempre in mostra grazie ai suoi gol e alle prestazioni fornite in campo, attirando su di sè l'interesse di vari club. Ora, però, sembra arrivato il momento di cambiare aria e la Juventus lo starebbe fortemente considerando come giocatore da affiancare a Dusan Vlahovic, il cui futuro in bianconero appare incerto. David, al momento, non sembra essere intenzionato a rinnovare con il Lille, motivo per il quale Giuntoli potrebbe decidere di fare un blitz decisivo.

Nel frattempo, in casa bianconera si ragiona sul futuro di Dusan Vlahovic. Con il contratto in scadenza a giugno 2026, al momento lo stipendio (12 milioni netti all'anno) percepito dall'attaccante bianconero non rientra nei parametri del club, che vorrebbe evitare un altro caso Chiesa. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, l'obiettivo della Juventus è quello di prolungare il contratto di Vlahovic, considerato al centro del progetto, ma abbassando le cifre e spalmando l'ingaggio per un lungo periodo. Ci sono già stati dei dialoghi tra il club e l'agente dell'attaccante Darko Ristic, l'intenzione è quella di proseguire insieme. Nei prossimi mesi la trattativa entrerà nel vivo, con entrambe le parti speranzose di raggiungere l'accordo.