Morata-Koopmeiners, l'oro di Fonseca e Motta. Ma i tifosi li criticano

Arrivati in pompa magna in estate, Alvaro Morata e Teun Koopmeiners non hanno ancora inciso come si pensava. Almeno a guardare i numeri. Per lo spagnolo solo 2 gol in 11 partite in un Milan che sta ancora trovando la sua vera identità. Il centrocampista invece, arrivato a Torino sul gong del mercato, ha totalizzato 9 presenze e appena un assist in quel di Genova. Troppo poco per i tifosi che stanno già iniziando a storcere il naso: le aspettative su di loro erano davvero alte.