Spalletti: "Siamo sulla strada giusta. Scudetto? Prendiamoci una bella camomilla"

Poi l'analisi sulla partita è chiara: "Italiano ha ragione (qui le parole del tecnico del Bologna), so cosa vuol dire rientrare poco prima di un appuntamento importante come quello di domenica sera. Siamo entrati subito bene come dovevamo fare e soprattutto non abbiamo abbassato il livello - ha aggiunto Spalletti -. Alla Juve ci sono pressioni a livello altissimo ma stiamo migliorando perché la squadra offre un buon calcio e c'è un bel gruppo. Siamo sulla strada giusta, in ogni partita vedo cose sempre migliori".