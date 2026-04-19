Spalletti: "Siamo sulla strada giusta. Scudetto? Prendiamoci una bella camomilla"

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Il tecnico toscano è soddisfatto dopo la vittoria sul Bologna: "Atteggiamento giusto, vedo sempre cose migliori"
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Una vittoria pesante per archiviare la qualificazione alla prossima Champions e aumentare l'autostima in vista della prossima stagione. Quella in cui i bianconeri punteranno allo scudetto. Un obiettivo quasi dichiarato anche se Spalletti preferisce andarci piano: "Stiamo calmi, perché poi tutte queste pressioni girano anche per i calciatori della Nazionale e via dicendo, vengono determinate dai discorsi che facciamo - le parole del tecnico di Certaldo a Dazn -. Stiamo calmi, una bella camomilla ogni tanto prima di andare a letto".
Poi l'analisi sulla partita è chiara: "Italiano ha ragione (qui le parole del tecnico del Bologna), so cosa vuol dire rientrare poco prima di un appuntamento importante come quello di domenica sera. Siamo entrati subito bene come dovevamo fare e soprattutto non abbiamo abbassato il livello - ha aggiunto Spalletti -. Alla Juve ci sono pressioni a livello altissimo ma stiamo migliorando perché la squadra offre un buon calcio e c'è un bel gruppo. Siamo sulla strada giusta, in ogni partita vedo cose sempre migliori".
La sua Juve sembra sempre più unita: "Tutto viene fuori dalle relazioni e dall'affetto che concedi, si dice che se vuoi trovare un amico devi comportarti da amico - spiega Spalletti - e in questa squadra si vogliono bene e sono disponibili a dividersi tutti i momenti della partita, belli o brutti che siano".
Pierre Kalulu ha messo la firma su un altro assist: "Sono contento che abbia segnato David, le esultanze sono sempre un piacere ed è nato tutto da uno scherzo - dice il francese - e in generale andiamo meglio nei duelli individuali: siamo in sintonia a livello difensivo e offensivo e si vede, quando ripartiamo riusciamo a fare male ai nostri avversari".